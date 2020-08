Magnetyzujące spojrzenie, niezwykła inteligencja, naturalne piękno i seksapil: to wszystko przychodzi na myśl kiedy słyszymy o Sharon Stone. Do dziś zachwyca stylem i samoakceptacją, a wiele młodych aktorek inspiruje się jej osobą i karierą. Kto nie zna sceny z przesłuchania z megahitu „Nagi Instynkt”, która elektryzowała publikę w ówczesnym czasie, a media rozpisywały się o odważnych scenach. W pamięci mamy też styl bohaterki, który do dziś jest naśladowany i odtwarzany w sesjach modowych. Czym się charakteryzuje? Prostotą, nonszalancją i naturalną paletą kolorów. Oversize'owe marynarki, białe koszule, bokserki w prążek, mokasyny, kardigany i trencze to elementy, które powinny znaleźć się w Twojej szafie, jeśli fascynuje Cię styl lat 90. i ówczesnych ikon.

