Tęsknota za festiwalowymi eskapadami, wakacyjny skwar i klimat lat 60. to główne inspiracje dla najnowszej kapsułowej kolekcji marki Answear. „Gravity” to ukłon w stronę kontrastujących odcieni przejawiających się we wzorach tie-dye. W formach dominują t-shirty idealnie komponując się z satynowymi spódnicami tworząc stylizacje zarówno na dzień, jak i na wieczór. Są sukienki dzianinowe, które zestawione ze srebrnym paskiem czy klapkami w odcieniach różowego złota stworzą świeży letni look. Całość kolekcji uzupełniają casualowe szorty paper-bag i przecierany acidowy denim. Do polubienia!

