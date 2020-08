Czy może być coś bardziej inspirującego niż podróże? Malownicza natura, przepiękna architektura i niepowtarzalny klimat nieznanych miejsc. W tym roku wiele osób zrezygnowało z dalekich podróży, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby odbyć je nawet w rodzinnej miejscowości. Włoskie wakacje - czy te rzeczywiste czy tylko w wyobraźni - to też wyjątkowa moda. Bardzo kobieca, z nutką vintage. Włoszki uwielbiają podkreślać swoją kobiecość i co warte naśladowania: robią to kobiety w każdym wieku.Słyną z akceptacji siebie i umiłowania do przyjemności. Warto brać z nich przykład.

