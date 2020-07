Tą stylizacją Aleksandra Dulkiewicz udowodniła, że pewne przekonania co do konieczności dopasowania ubrań do okoliczności, to tylko stereotypy.

Reklama Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję