Spódnica dla Gruszki

Reklama

Gdy patrzymy na typową gruszkę, nasz wzrok koncentruje się przede wszystkim na jej biodrach i udach. Talia gruszki jest mocno zarysowana, a górna część sylwetki raczej drobna. Jak skorygować dysproporcję pomiędzy szerokimi biodrami a wąską górą?

Przy takiej sylwetce najkorzystniej będziesz wyglądać w spódnicy o kroju litery A. Spódnica opływająca luźno biodra doskonale zatuszuje szersze biodra. Unikaj jednak plis - dodadzą szerokości na wysokości talii, a przecież gruszkom wszyscy zazdrosną talii osy.

Spódnica dla Klepsydry

Figura klepsydry to najbardziej pożądany kształt sylwetki. Wyjątkowo kobiecy, zmysłowy… Jeśli jesteś klepsydrą, powinnaś przede wszystkim wybierać fasony podkreślające talię. Klepsydra doskonale wygląda w ołówkowej spódnicy.

Spódnica dla Jabłka

Cechy tej sylwetki to okrągły brzuszek, średni albo duży biust, pełne biodra, większe uda i bardzo zgrabne, szczupłe łydki. Unikaj modeli do samej ziemi, które dodadzą objętości sylwetce. Te bardzo krótkie też nie będą korzystne. Idealna długość dla Ciebie to taka, która kończy się na wysokości kolan. Aby stworzyć wrażenie smuklejszej talii, warto dodać nieco objętości poniżej niej. Dobrze sprawdzi się rozkloszowana spódnica.

Spódnica dla chłopięcej sylwetki tzw. kolumny

Masz sylwetkę prostą, zrównoważoną? Twoje ramiona mają taką samą szerokość co biodra? Masz średniej wielkości biust oraz długie wspaniałe nogi? Jesteś kolumną. Największym problemem Twojej figury jest brak kobiecych wcięć charakterystycznych dla klepsydry. Wybieraj rozkloszowane spódnice, najlepiej o długości do kolan lub midi.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów marki Quiosque.