Rozwiane włosy, opalona skóra, pełen luz i muzyka w powietrzu. Tak smakuje lato! Gdziekolwiek go spędzasz, masz prawo do swobody i „odpięcia szelek”. Festiwale muzyczne w tym roku raczej się nie odbędą, jednak festiwalowa moda nadal jest aktualna. Styl romantycznej hippiski czy melancholijnej cyganki to zawsze jeden z silniejszych trendów lata. Długie sukienki i spódnice, kimona, frędzle i biżuteria: wszystko swobodnie zmiksowane z dużą dozą nonszalancji. Tego typu stylizacje dają niezliczoną ilość możliwości, sztywne ramy i zasady nie mają tu racji bytu. I dobrze! Bo moda jest bo to żeby nie traktować jej zbyt serio.

