Luźne, przykrótkie, odkrywające łydkę spódnico-spodnie wdarły się szturmem do sklepów, a wraz z nimi pytanie: czy to fason dla mnie? Tak! Odpowiednio dobrane kuloty wcale nie poszerzają sylwetki i nie skracają optycznie nóg, a do tego są wygodne, niebanalne i – dobrze dobrane – wyjątkowo efektowne. Sprawdź sama!

Dla niewysokich Reklama Jeśli jesteś niewysoka, szukaj kulotów o podwyższonym stanie – wydłużą optycznie nogi. Komponując stylizację, pamiętaj, aby top włożyć w spodnie lub postawić na krótszą, niezakrywającą bioder górę outfitu. Przy wyborze idealnego modelu zwróć uwagę, aby nogawka Twoich kulotów nie kończyła się w połowie łydki (bo tam jest ona najszersza), a raczej, aby była odrobinę dłuższa (przed kostkę) lub krótsza (kończąca się na łydce). Dla tych o szerokich biodrach Postaw na delikatną, cienką i lejącą się tkaninę, ciężko opadającą ku dołowi – sztywniejszy materiał sprawdzi się jedynie u wysokich i szczupłych kobiet. Zrezygnuj również z widocznych szwów i marszczeń, wzorów czy dużych kieszeni – mają tendencję do dodawania kilku optycznych centymetrów w biodrach. Pastelowe klasyki z gładkich materiałów mogą okazać się Twoim wakacyjnym hitem. Dla odważnych Jeśli zdążyłaś się już przekonać do kulotów, ale wciąż szukasz nowych inspiracji, wypróbuj spodnie plisowane (tylko jeśli nie boisz się dodawać odrobiny objętości swoim biodrom)! Pionowe pasy w połączeniu z plisowaną górą nadadzą charakteru całej stylizacji. Wieczorowy outfit świetnie uzupełnią kuloty skórzane lub jeansowe – koniecznie z dużym pasem i obcisłym, nawet basicowym topem. Dla eleganckich Kuloty są świetną alternatywą dla eleganckich cygaretek czy materiałowych spodni rurek. Na spotkaniu biznesowym, do biura czy po prostu do eleganckiej stylizacji codziennej sprawdzą się idealnie jednolite kolory z cięższego materiału. W połączeniu z luźną oversize'ową marynarką efekt murowany! Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów platformy zakupowej remixshop.com.