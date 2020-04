Początek sezonu Liu Jo otwiera świeżym spojrzeniem na kobiecy, wiosenny look, w którym najbardziej kultowe elementy włoskiej marki idą w parze z nowymi, współczesnymi eksperymentami. Sznurowania, ozdobne paski, błyszczące lamówki oraz wielka dbałość o materiały to atuty kolekcji Black Label, która bawi się błyskiem w stylu glamour i neutralnymi odcieniami. Linia została zbudowana wokół ciepłych, przytulnych barw. To czas na szykowne marynarki w stylu safari, casualowe szorty, luźne spodnie, duże kieszenie – idealne do noszenia z nonszalancką postawą i zdobienia kwiecistymi printami.

