Autorzy najnowszej kampanii marki Patrizia Aryton wierzą, że najpiękniejsza kobieta to ta żyjąca według swoich zasad. W nowatorskim projekcie wzięło udział 11 pań - nieprofesjonalnych modelek. Każda z bagażem doświadczeń i ciekawą historią życiową. Pełne temperamentu, zdolne przenosić góry, zdeterminowane do działania. W pierwszej, wiosennej odsłonie kampanii poznajemy 5 z nich. Oto one.

Reklama