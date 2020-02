W kapsułowej kolekcji marki „Musica Nell’Aria”, czyli „Muzyka w powietrzu”, znalazło się aż 240 modeli podzielonych na sześć modułów, inspirowanych wybranymi gatunkami muzycznymi –Swing, Jazz, Opera, Country, Chillout i Canzone Italiana. Swing to głównie stylizacje dzienne. Jazz - propozycje do pracy. Wieczorowo-wizytową odsłonę znajdziemy w Operze. Country to pomysł na weekend. Sezon letni otwiera Chillout, który naturalnie przechodzi w Canzone Italiana, czyli „Włoską piosenkę”, z letnimi sukienkami na czele. Do której z tych melodii zatańczycie?

