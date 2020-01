Zwierzęce printy od kilku sezonów królują na światowych wybiegach, nic więc dziwnego, że zawładnął on sercami miliona kobiet. Panterka, wzór zebry czy imitacja skóry węża to najgorętszy must have i za każdym razem robi furorę na ulicach miast. Co sprawia, że utrzymuje się on z niezwykłą siłą? Czy zastanawiałyście się, kto wykreował ten trend? Jaka jest historia tego printu i kto pierwszy wprowadził go na salony?

Reklama