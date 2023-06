Pięć składników zdrowia. W dobie inflacji jest tanie, lepiej się trawi, szybkie w przygotowaniu a do tego nie zapomni się listy zakupów - odpowiada Daria Ładocha, zapytana o to, co gotuje się teraz w jej kuchni.

Daria w rozmowie z dziennik.pl przyznaje, że od lat jest fanką kuchni tajskiej.

Jestem szefem kuchni tajskiej, tam jeździłam się uczyć, od 20 ponad lat jestem związana z ambasadą tajską. Przede wszystkim jestem zwolenniczką kuchni, która wspiera nasze zdrowie. Celowo nie mówię o zdrowej kuchni, bo każdemu służy coś innego. Uczenie jedzenia przez to, co lubi nasze ciało, nasze organizmy a przy okazji jak można zaoszczędzić czas na gotowanie to też jest super - tłumaczy Daria.

Jakie są jej trzy ulubione potrawy kuchni tajskiej? Zobaczcie nasze WIDEO.