Straaasznie smaczna impreza: 4 PRZEPISY na Halloween

1/4 PALUSZKI WIEDŹMY Składniki: • 200 g mąki • 100 g masła • 2 łyżki cukru • 1 jajko • 50 g cukru waniliowego • 1 szczypta soli • 40 g obranych migdałów • 4 łyżki dżemu wiśniowego Przygotowanie 1. Mąkę wymieszaj z cukrem, szczyptą soli i cukrem wanilinowym. Posiekaj zimne masło i razem z jajkiem dodaj je do składników, następnie zagnieć ciasto. Kulę ciasta włóż do lodówki na ok. godzinę. 2. Partię ciasta rozwałkuj między dwoma papierami do pieczenia. Pokrój ciasto w cienkie paseczki o szerokości 0,5 cm i długości około 4-7 cm. Zroluj każdy paseczek, aby wyglądał jak słony paluszek (ciasto w czasie pieczenia urośnie i paluszki będą większe). 3. Przełóż paluszki na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Zachowaj odstępy. Widelczykiem delikatnie poodgniataj linie, symbolizujące zgięcia palców. Na koniec każdego paluszka nałóż kropkę z dżemu i dociśnij do niej migdał. 4. Wstaw blachę do nagrzanego do 180°C piekarnika. Piecz paluszki do zrumienienia przez ok. 8-12 minut.