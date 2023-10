Niezależnie od tego, jakich przypraw użyjemy do przyprawienia bigosu, będzie to danie rozgrzewające i sycące, czyli takie, jakie najbardziej lubimy jeść w chłodne dni. Im dłużej będziemy go gotować, tym bardziej będzie on aromatyczny. Bigos przygotowany dzień wcześniej i podgrzany przed podaniem będzie jeszcze smaczniejszy.

Reklama

Kapusta i mięso podstawą bigosu

Najważniejszymi składnikami bigosu są kapusta i mięso. Można wybrać tylko kiszoną kapustę albo dodać również świeżą. Podobnie jest z rodzajem mięsa, jakiego użyjemy do przygotowania bigosu. Wybierając ulubione mięso czy wędliny, dostosowując ilość kapusty i wykorzystując ulubione przyprawy, możemy eksperymentować i stworzyć wyjątkowy smak.

Reklama

Reklama

Ostateczny smak bigosu zależy od dodatków, których do niego użyjemy. Najczęściej bigos wzbogacamy suszonymi grzybami, suszonymi owocami, winem czy koncentratem pomidorowym. Natomiast ciekawym i mało popularnym dodatkiem do bigosu jest miód.

Miód dodaje potrawom słodkiego smaku i delikatnego aromatu. W połączeniu z kiszoną kapustą przełamuje kwaśny smak. W odróżnieniu od cukru, który ma za zadanie tylko osłodzenie potrawy, miód dodaje jej różnych nut smakowych. Do bigosu najlepiej dodać miód pod sam koniec gotowania. Wtedy najłatwiej będzie ustalić, ile go dodać.

Ile miodu dodać do bigosu?

Nie powinno się przesadzać z ilością miodu, bo bigos powinien być kwaśny. Na duży garnek bigosu wystarczą około 2-3 łyżki. Jeśli do bigosu dodamy wcześniej śliwki to uważajmy na to, by nie dodać za dużo miodu.

Najlepsze miody do bigosu

Do bigosu najlepiej wybierać ciemne miody. Najlepiej sprawdzi się miód spadziowy, wrzosowy albo gryczany. Mają one mocny i głęboki smak, który doskonale połączy się ze składnikami bigosu.

Czym jeszcze przyprawić bigos?

W każdym domu do przyprawiania bigosu używane są inne przyprawy. Tradycyjne potrawy kuchni polskiej, w tym oczywiście bigos najczęściej przyprawia się majerankiem, który najlepiej dodać pod koniec gotowania. Warto przyprawić go też kminkiem, który nie tylko wpływa na smak, ale także ułatwia procesy trawienne w naszym organizmie. Do bigosu dodaje się też takie przyprawy jak: czarny pieprz, ziele angielskie, liście laurowe i jałowiec. Uważajmy z ilością soli, którą dodajemy do bigosu, ponieważ składniki bigosu takie jak kiełbasa i boczek są już słone. Dlatego lepiej posolić bigos na sam koniec gotowania.