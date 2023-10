Jesienią i zimą sięgamy po domowe sposoby na podniesienie odporności. Jednym z nich jest picie herbaty z dodatkiem cytryny, miodu i imbiru. Każdy z tych składników pomoże również na łagodzenie objawów przeziębienia. Pamiętajmy jednak o kilku zasadach, by cytryna, miód i imbir mogły jak najlepiej zadziałać.

Herbata z cytryną, miodem i imbirem. Dlaczego jest zdrowa?

Herbata to napój, który nie tylko rozgrzewa w chłodne dni, ale w połączeniu z cytryną, miodem i imbirem tworzy pyszną witaminową bombę dla naszego organizmu.

Cytryna to doskonałe źródło witaminy C, która wzmacnia odporność i pomaga w walce z przeziębieniem. Dodatkowo zawiera przeciwutleniacze, które wspomagają oczyszczanie organizmu. Miód ma właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Dodatek miodu nie tylko słodzi herbatę, ale także pomaga w łagodzeniu bólu gardła i podnosi komfort podczas kaszlu. Imbir jest znany ze swoich właściwości przeciwbólowych i przeciwzapalnych. Pomaga w łagodzeniu dolegliwości trawiennych, redukcji bólu gardła i może wspomagać układ odpornościowy.

Przygotowanie herbaty. Potrzebne składniki

Do przygotowania pysznego zimowego napoju podnoszącego odporność potrzebujesz:

1 saszetkę lub 1 łyżeczkę herbaty czarnej lub zielonej

1/2 cytryny, pokrojonej w cienkie plastry

1 łyżeczka miodu (lub więcej, w zależności od upodobań).

1 kawałek świeżego imbiru (ok. 2,5 cm), obrany i pokrojony w plastry lub starty

wrzątek.

Wrzątek a właściwości zdrowotne miodu, cytryny i imbiru

Wiele właściwości zdrowotnych i witamin ginie pod wpływem temperatury, dlatego najważniejsze jest, by cytrynę, miód i imbir dodać do herbaty, kiedy będzie już lekko ostudzona. Pamiętajmy, że miód traci swoje właściwości w temperaturze powyżej 60 st. C. Wysoka temperatura niszczy antybakteryjne działanie miodu. Jeśli od razu dodamy miód, to będzie on tylko zwykłym słodzikiem.

Cytryna jest dobrym źródłem witaminy C, która jest wrażliwa na działanie wysokiej temperatury i wrzucona do wrzątku zachowuje tylko smak. Imbir również najlepiej dodawać do lekko przestudzonej herbaty, a następnie odstawić na kilka minut pod przykryciem, aby jego właściwości zostały zachowane. Ponadto, im bardziej rozdrobniony imbir dodamy do herbaty, tym lepsze będzie jego działanie.

Inne dodatki do zimowej herbaty

Oprócz miodu, cytryny i imbiru do zimowych herbat możemy wykorzystywać też inne składniki i dowolnie je modyfikować i tworzyć unikalne kompozycje smakowe. Lista dobroczynnych dodatków do rozgrzewającej herbaty może być bardzo długa, ogranicza nas jedynie wyobraźnia i preferencje smakowe. Do herbaty zimą warto dodawać np. cynamon, sok malinowy, pomarańcze, goździki, anyż i rozmaryn.