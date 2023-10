Właściwości miodu – od czego zależą?

Miód jest nie tylko dobrą alternatywą dla cukru, ale ma też szereg właściwości dobroczynnych dla naszego organizmu. To, jakie ma działanie prozdrowotne, zależy od roślin, z których został wyprodukowany. Warto pamiętać o tym, że dla każdego według preferencji czy przypadłości inny miód będzie tym najzdrowszym.

Rodzaje miodów – na co pomagają?

Miód gryczany pomoże nam w schorzeniach układu krążenia , a także przy kłopotach z pamięcią i przy miażdżycy . Jego właściwości wspierają też organizm po przebytej chorobie.

pomoże nam w , a także przy . Jego właściwości wspierają też organizm po przebytej chorobie. Miód lipowy doskonale sprawdzi się przy przeziębieniach . Ma działanie przeciwgorączkowe i wykrztuśne .

doskonale sprawdzi się . Ma działanie . Miód akacjowy pozytywnie działa na pracę nerek i układu moczowego , a także zapobiega powstawaniu kamieni nerkowych . Działa łagodząco na dolegliwości ze strony układu pokarmowego .

pozytywnie działa na , a także . Działa łagodząco na . Miód rzepakowy wzmacnia nasz organizm i wspomaga regenerację nerek, trzustki i wątroby . Możemy zastosować go też zewnętrznie – np. po oparzeniach.

. Możemy zastosować go też zewnętrznie – np. po oparzeniach. Miód sosnowy podobnie jak miody z drzew iglastych dobrze wpływa na odporność organizmu i kondycję płuc .

podobnie jak dobrze wpływa na . Miód wielokwiatowy jest najbardziej dostępny i najczęściej przez nas wybierany. Wspomoże organizm podczas przeziębień, hamując rozwój bakterii , ale też ma działanie uodparniające i zapobiegające chorobom.

jest najbardziej dostępny i najczęściej przez nas wybierany. Wspomoże organizm podczas , ale też ma działanie uodparniające i zapobiegające chorobom. Miód lawendowy ma szerokie zastosowanie w medycynie naturalnej, dzięki właściwościom antyseptycznym, kojącym, regenerującym i odprężającym .

ma szerokie zastosowanie w medycynie naturalnej, dzięki . Miód spadziowy ze spadzi drzew iglastych i liściastych jest podobny w działaniu do działania miodu manuka. Działa bakteriobójczo, oczyszczająco i przeciwzapalnie .

ze spadzi drzew iglastych i liściastych jest podobny w działaniu do działania miodu manuka. Działa . Miód nawłociowy korzystnie wpływa na ciśnienie tętnicze, wzmacnia serce, poprawia funkcjonowanie układu pokarmowego. Działa pomocniczo w leczeniu kamicy nerkowej, skąpomoczu i przerostu prostaty.

Czy miód manuka jest najzdrowszy?

Miód manuka na pierwszy rzut oka nie różni się niczym od pozostałych miodów. Od lat natomiast jest uznawany za miód posiadający największe właściwości zdrowotne na świecie. Jego działanie przyczynia się do zwiększenia odporności organizmu, jest przeciwzapalny, wspiera układ oddechowy, pokarmowy i przyspiesza gojenie ran. Miód manuka nie jest jednak antidotum na wszystkie schodzenia. Najzdrowszy miód to taki, który najbardziej dopasujemy do naszych potrzeb i dolegliwości.

Jak stosować miód, by zachował właściwości zdrowotne?

Pamiętajmy, by miodu nie dodawać do gorącej herbaty, ponieważ wtedy straci właściwości zdrowotne. Najbardziej wartościowy dla naszego organizmu będzie miód rozpuszczony w letniej wodzie i odstany kilka godzin. Z miodem nie powinniśmy też przesadzać, bo jest on zdrowy, ale tylko w odpowiednich ilościach. Osoby na diecie szczególnie powinny na niego uważać. Miód jest produktem kalorycznym, w jednej łyżce zawiera około 65 kcal.