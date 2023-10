Fioletowe ziemniaki - charakterystyka ogólna

Fioletowe ziemniaki pochodzą z Ameryki Południowej, chociaż bywają nazywane "chińskimi truflami". Są uprawiane przede wszystkim w Peru i Chile. Od wielu lat europejskim krajem ich uprawy jest Francja. Wiele odmian fioletowych ziemniaków sprowadza się też do naszego kraju już od prawie pół wieku.

Fioletowe ziemniaki są podłużne. Pokrywa je szaro-fioletowa twarda i gruba skórka. W środku są intensywnie fioletowe. Ten wyjątkowy kolor zachowują również po obróbce termicznej. Ich najpopularniejsze odmiany to Vitelotte, Blue Congo, Mecklenburger Shecke. Odmiany różnią się nieco od siebie kształtem bulw i intensywnością koloru.

Reklama

Ziemniaki te dają niższe plony od tych tradycyjnych, a ich zbiory zaczynają się później. Są jednak łatwe w uprawie i w wielu częściach świata bywają z tego powodu nazywane "rośliną na okres głodu".

Reklama

Fioletowe ziemniaki. Skąd ten kolor?

Swój wyjątkowy kolor zawdzięczają zawartości antocyjanów, czyli naturalnych barwników pochodzenia roślinnego. Antocyjany są rodzajem przeciwutleniaczy (antyoksydantów), które pomagają usuwać z organizmu szkodliwe wolne rodniki. Antocyjany wykazują działanie przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Pomagają również zapobiegać nowotworom.

Fioletowe ziemniaki i ich właściwości

Fioletowe ziemniaki mają więcej wartości odżywczych od zwykłych ziemniaków. W porównaniu z nimi – mają niższy indeks glikemiczny, co oznacza, że w mniejszym stopniu wpływają na poziom glukozy we krwi. Są też mniej kaloryczne. Z tych powodów poleca się je osobom będącym na diecie i chorującym na cukrzycę.

Zawierają wiele cennych witamin i minerałów, w tym dużo witaminy C, B6 oraz potasu. Są również bogate w błonnik. Zawierają ponadto magnez, żelazo, wapń, selen, kwas foliowy i luteinę.

Fioletowe ziemniaki wspierają regulację gospodarki hormonalnej i prawidłowe działanie układu nerwowego. Sprzyjają obniżeniu ciśnienia krwi. Przeciwdziałają przedwczesnemu starzeniu się organizmu. Zapobiegają chorobom serca. Wspierają pamięć, wzrok i kondycję skóry.

Jak smakują fioletowe ziemniaki?

W przeciwieństwie do wyglądu – ich smak nie odbiega znacznie od smaku popularnych ziemniaków. Jest tylko dodatkowo lekko orzechowy. Po obróbce termicznej mają delikatną, kremową konsystencję. Fioletowe ziemniaki są jednak twardsze od tych tradycyjnych, w związku z tym wymagają dłuższej obróbki termicznej.

Fioletowe ziemniaki w kuchni

Ze względu na swój nietypowy kolor stanowią ciekawą propozycję dla wszystkich osób, które w kuchni szukają nieszablonowych rozwiązań, a swoich gości chcą zaskoczyć nie tylko smakiem potraw, ale również ich wyglądem.

Fioletowe ziemniaki można śmiało wykorzystywać w kuchni do tych wszystkich dań, do których zwykle używa się ich bardziej znanych kuzynów. Można je gotować, piec, smażyć czy grillować. Sprawdzą się więc podane do obiadu w towarzystwie mięsa i innych warzyw. Można je z powodzeniem wkroić do zupy i sałatki, a także przyrządzić z nimi zapiekankę. Bez wątpienia w każdej potrawie staną się gwiazdą i zwrócą na siebie oczy wszystkich osób przy stole.