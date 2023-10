Niebieska herbata - napój z Azji

Niebieska herbata jest mniej znaną siostrą herbaty czarnej i zielonej. Jest naparem powstającym z pnącej, ozdobnej rośliny o nazwie klitoria ternateńska, która ceniona jest przede wszystkim w krajach azjatyckich. Od niebiesko-fioletowych kwiatów klitorii herbata bierze swój kolor i nazwę. Chociaż znana jest również jako Butterfly Pea Tea.

Swój wyjątkowy kolor zawdzięcza wysokiej zawartości antocyjanów - naturalnych barwników pochodzenia roślinnego mających właściwości prozdrowotne. W klitorii znajdują się ponadto składniki o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybiczym i przeciwzapalnym, a także antyoksydacyjnym i antynowotworowym.

Niebieska herbata i jej magiczny kolor

Niebieska herbata zmienia swój kolor w zależności od pH wody, którą jest zaparzana. W czasie standardowego parzenia samym wrzątkiem woda ma charakter zasadowy, co w konsekwencji nadaje herbacie kolor zgodny z jej nazwą - niebieski z chabrowym odcieniem. Jeśli jednak do filiżanki doda się odrobinę soku z cytryny - środowisko z zasadowego zmienia się w kwasowe. W efekcie herbata również zmienia swoją barwę na fioletowo-różową. W taki sam sposób na zmienne pH środowiska reagują kwiaty klitorii ternateńskiej. Roślina ta jest zresztą wykorzystywana - przede wszystkim w Azji - jako naturalny barwnik spożywczy. Już jeden jej kwiat wystarczy, aby zabarwić na niebiesko całą torebkę ryżu.

Właściwości niebieskiej herbaty

Niebieska herbata poza swoimi magicznymi cechami kolorystycznymi posiada również szereg istotnych właściwości, które pozytywnie wpływają na lepsze funkcjonowanie organizmu człowieka. Niebieska herbata:

poprawia pamięć, hamuje procesy starzenia, spowalnia demencję,

wzmacnia odporność,

ma zbawienny wpływ na układ nerwowy, zmniejsza stres, rozluźnia mięśnie, sprzyja wyciszeniu, a nawet przeciwdziała stanom depresyjnym,

wspomaga pracę układu krwionośnego,

oczyszcza organizm, ma działanie moczopędne,

poprawia jakość widzenia,

pozytywnie wpływa na skórę, włosy i paznokcie,

przeciwdziała nowotworom.

Jak parzyć niebieską herbatę? Ile razy dziennie pić?

Niebieska herbata dostępna jest zarówno w postaci suszonych w całości kwiatów jak i jako ich wersja zmielona. Przy wykorzystaniu do naparu pierwszego rodzaju herbaty - będzie ona oczywiście bardziej aromatyczna. Aby zaparzyć tę herbatę, należy wsypać do filiżanki łyżeczkę suszu (czyli około pięciu kwiatów), zalać wodą o temperaturze 90-100 stopni Celsjusza i zaparzać przez około 3 minuty. Zalecana dawka tego napoju to dwie filiżanki w ciągu dnia. Można pić ją zarówno ciepłą jak i zimną.

Niebieska herbata bez dodatków ma delikatny aromat oraz lekki ziołowy i ziemisty posmak. Wiele osób uważa, że jej lepszą wersją jest ta z odrobiną soku z cytryny.