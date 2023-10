Dynia - idealny składnik na najlepsze ciasto

Dynia jest jednym z popularniejszych jesiennych owoców. Tak, wbrew pozorom to owoc, a nie warzywo. Należy do rodziny dyniowatych. W sklepach znaleźć można wiele jej gatunków. Dynia świetnie sprawdzi się w kuchni i to nie tylko podczas przygotowywania wytrawnych posiłków takich jak zupy, zapiekanki czy placuszki.

Dzięki swojemu delikatnemu smakowi będzie również idealną bazą do ciasta. Można ją dowolnie aromatyzować przyprawami i dodatkami. Świetnie się z nimi komponuje i tworzy czasami zaskakujące duety.

Idealna dynia i najlepsze ciasto dyniowe?

Spośród wielu gatunków dyni warto wybierać te, które najlepiej sprawdzają się podczas przygotowywania wypieków. Należą do nich przede wszystkim dynia piżmowa i Hokkaido.

Wybierając dynię do ciasta, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na jej skórkę. Powinna być jędrna i gładka. Dobrze, jeśli pozbawiona będzie plam, przebarwień i chropowatej powierzchni.

Najlepsze ciasto dyniowe? Co najważniejsze?

Podstawą każdego ciasta dyniowego jest puree z dyni. Jego przygotowanie jest szybkie i łatwe. Wystarczy upiec dynię w piekarniku, a następnie zmiksować. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby puree nie było zbyt wodniste.

Najlepsze ciasto dyniowe – przepis

Nasze najlepsze ciasto dyniowe jest łatwe w przygotowaniu. Praca nad nim nie zajmie dużo czasu. Wkrótce po upieczeniu i udekorowaniu można cieszyć się jego delikatnym smakiem. Nasze ciasto dyniowe umili nawet najbardziej deszczowe, jesienne popołudnie.

Składniki:

2 szklanki puree z dyni,

2 szklanki mąki,

1 szklanka cukru,

3 jajka,

0,5 szklanki oleju,

1 łyżeczka sody oczyszczonej,

1 łyżeczka cukru waniliowego,

1 łyżeczka cynamonu,

garść ulubionych bakalii (rodzynki, orzechy),

lukier: 1 szklanka cukru pudru, 2-3 łyżeczki soku z cytryny,

wiórki kokosowe do dekoracji.

Przygotowanie: