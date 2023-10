Dynia jest popularnym składnikiem wielu jesiennych dań. Jej delikatny smak świetnie komponuje się z wieloma aromatycznymi przyprawami. Stąd, po dodaniu jeszcze kilku składników, już tylko krok do pysznego sernika z dyni.

Sernik dyniowy może z powodzeniem zastąpić ten tradycyjny. Będzie przy tym zdecydowanie zdrowszy.

Jak zrobić najlepszy sernik z dyni? Garść porad

Przed przystąpieniem do pieczenia sernika dyniowego, warto wiedzieć, że najlepsze do niego odmiany to dynia piżmowa i Hokkaido. Ich delikatny miąższ i słodkawy smak pasują do sernika.

Przy wyborze konkretnego egzemplarza dyni warto zwracać uwagę na:

kolor miąższu - im będzie bardziej intensywny, tym ciasto będzie bardziej apetycznie wyglądać,

Sernik dyniowy - od czego zacząć?

Bazą do każdego sernika z dyni, bez względu na przepis, jest puree z dyni. Aby je uzyskać wystarczy upiec, a następnie wydrążyć dynię.

Sernik z dyni. Przepis

Nasz sernik dyniowy przygotujecie szybko z kilku składników.

Składniki

Spód:

25 dag herbatników,

10 dag masła,

5 dag dowolnych mielonych orzechów.

Masa serowa:

45 dag puree z dyni,

1 kg twarogu sernikowego w wiaderku,

1 szklanka cukru,

2 jajka

2 łyżki mąki ziemniaczanej,

1 łyżka cukru waniliowego,

0,5 łyżeczki cynamonu.

Dekoracja:

120 ml schłodzonej śmietany kremówki 36 proc.,

2 łyżeczki cukru pudru.

Przygotowanie: