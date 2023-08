Lemoniada to wyjątkowo orzeźwiający napój na bazie cytrusów, wody oraz cukru. Trudno określić, skąd dokładnie wywodzi się jej receptura, jednak pierwsze znane wzmianki o lemoniadzie pochodzą ze starożytnego Egiptu. W XIX wieku gazowaną lemoniadę na szeroką skalę zaczęto pić w Wielkiej Brytanii, gdyż właśnie tam wynaleziono urządzenie do produkcji wody gazowanej. Gdy lemoniada dotarła do Ameryki, zaczęto spożywać ją jako alternatywę dla napojów alkoholowych. Dziś zachwycamy się jej smakiem w wielu apetycznych wariantach, w zaciszu domowym czy w ulubionej restauracji. Za co polubiliśmy ten orzeźwiający napój?

Lemoniada jest smaczna, prosta w przygotowaniu, a z dodatkiem kostek lodu doskonale gasi pragnienie podczas upalnych dni. Stanowi także źródło cennej witaminy C, która wspiera odporność oraz działa antyoksydacyjnie. Cytrusy, które wykorzystuje się do jej produkcji, zawierają kwas askorbinowy, który korzystnie wpływa m.in. na układ nerwowy oraz skórę. Co więcej, witamina C wykazuje działanie przeciwzapalne.

Lemoniada to także doskonały sposób na nawodnienie organizmu w przypadku osób, które nie przepadają za smakiem czystej wody, a nie chcą sięgać po sklepowe soki i nektary z uwagi na ich skład oraz kaloryczność. Lemoniada domowa to zdrowy i pyszny sposób na orzeźwienie, który można przygotować w mgnieniu oka.

Jak przygotować domową lemoniadę?

Orzeźwiający napój na bazie cytrusów w wersji tradycyjnej można przygotować już w kilka chwil. Jeżeli jeszcze nie znacie tego przepisu, koniecznie go zapiszcie! Lemoniada doskonale sprawdza się jako napój podczas grilla, obiadów z rodziną czy spotkań ze znajomymi.

Składniki:

3 duże cytryny,

4 łyżki cukru,

kilka listków mięty,

1 litr zimnej wody niegazowanej,

kilka kostek lodu.

Przygotowanie: Cytryny dokładnie umyć, a miętę opłukać. Cytryny przekroić na pół i wycisnąć sok z 5 połówek. Miętę i cukier umieścić w osobnym naczyniu (najlepiej moździerzu), rozetrzeć i zalać ok. 50 ml gorącej wody. Wymieszać całość i poczekać aż ostygnie. Szklany dzbanek napełnić kostkami lodu, dodać sok z cytryn i pokrojoną połówkę cytryny. Dodać także syrop cukrowy i zalać całość zimną wodą. Dla intensywniejszego smaku można dodać świeże listki mięty.

Azjatyckie sposób na orzeźwienie

Klasyczny smak lemoniady zna wielu z nas. Tym, którzy uwielbiają testować nowe smaki oraz odkrywać niecodzienne połączenia, z pewnością przypadną do gustu orzeźwiające napoje w stylu azjatyckim. Na które z nich warto zwrócić uwagę?

Lemoniada z trawą cytrynową – czyli rośliną, która leży niedaleko cytrusów, jednak jej smak zdecydowanie odbiega od znanych nam aromatów. Wykorzystuje się ją w kuchniach egzotycznych, przez wzgląd na jej świeży, cytrusowo-roślinny smak, który trudno zastąpić jakimkolwiek innym dodatkiem. W połączeniu ze słodkością lemoniady i smakiem cytrusów to prawdziwa eksplozja orzeźwienia, doskonała na letnie dni.

Lemoniada z kolendrą – jedną z oryginalnych smaków lemoniady jest ta z dodatkiem aromatycznej kolendry. To wyjątkowe zioło jest nieodłącznym elementem kuchni azjatyckiej, które obecne jest w wielu daniach tamtejszego regionu. W Polsce budzi mieszane uczucia, jednak nie brakuje fanów jej wyjątkowego aromatu. Azjatycka lemoniada z dodatkiem kolendry to wyjątkowe połączenie, które z pewnością pokochają fani orientalnych smaków, jak i Ci, którzy uwielbiają próbować nowych rzeczy.

Gdzie spróbować letnich lemoniad w azjatyckim stylu?

