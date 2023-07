Zimą z pewnością zatęsknimy za smakami lata, warto więc zamknąć je w słoiku w postaci dżemu. Oto kilka prostych przepisów.

Przepis na domowy dżem truskawkowy:

Składniki:

1 kg świeżych truskawek

600 g cukru

Sok z 1 cytryny

Przygotowanie:

Przygotowanie truskawek: Umyj truskawki dokładnie pod zimną wodą i usuń szypułki. Opcjonalnie możesz również pokroić większe truskawki na mniejsze kawałki, jeśli wolisz mniejsze kawałki owoców w dżemie.

Gotowanie truskawek: Umieść truskawki w garnku i dodaj cukier. Mieszaj delikatnie, aby cukier równomiernie pokrył owoce. Dodaj sok z cytryny, który pomoże w wydobyciu naturalnego smaku truskawek.

Gotowanie dżemu: Rozgrzej mieszankę truskawek, cukru i soku z cytryny na średnim ogniu, mieszając od czasu do czasu. Powoli zagotuj, a następnie zmniejsz ogień do minimum i gotuj dżem przez około 30-40 minut. Mieszaj od czasu do czasu, aby uniknąć przypalenia.

Test dojrzałości: Aby sprawdzić, czy dżem jest gotowy, możesz wykonać test kropli na zimnym talerzyku. Nałóż niewielką ilość dżemu na talerzyk i poczekaj kilka sekund. Jeśli dżem ścięł się i nie rozlewa się na talerzyku, to znak, że jest gotowy. Jeśli jest nadal płynny, gotuj jeszcze kilka minut i powtórz test.

Przygotowanie słoików: W międzyczasie, wypełnij słoiki na dżem gorącą wodą, aby je podgrzać i zdezynfekować. Następnie odcedź wodę i odwróć słoiki do góry dnem na czystej powierzchni.

Napełnianie słoików: Ostrożnie wlej gorący dżem do wypełnionych słoików, zostawiając około 1 cm wolnego miejsca u góry. Staraj się nie dotykać wnętrza słoików ani brzegów, aby uniknąć skażenia.

Zapieczętowanie słoików: Dokładnie zamknij słoiki przy użyciu pokrywek i dokręć je mocno. Możesz również zastosować metodę pasteryzacji, jeśli chcesz, aby dżem był przechowywany przez dłuższy czas.

Schładzanie i przechowywanie: Pozwól słoikom na schłodzenie się w temperaturze pokojowej. Następnie przechowuj słoiki w lodówce lub w chłodnym i suchym miejscu.

Dżem truskawkowy z dodatkiem żelatyny

Składniki:

1 kg truskawek800 g cukruSok z 1 cytryny1 paczka żelatyny

Przygotowanie:

Przygotuj truskawki, usuń szypułki i pokrój na mniejsze kawałki.

W garnku wymieszaj truskawki, cukier i sok z cytryny. Gotuj na średnim ogniu, mieszając, aż cukier się rozpuści.

W osobnej miseczce rozpuść żelatynę w zimnej wodzie zgodnie z instrukcjami na opakowaniu.

Dodaj rozpuszczoną żelatynę do gotującej się masy truskawkowej. Mieszaj dokładnie przez kilka minut.

Zagotuj dżem przez kolejne 5 minut, ciągle mieszając.

Przelej gorący dżem do wyparzonych słoików, zamknij dokładnie i odwróć do góry dnem. Schłódź i przechowuj w lodówce.

Dżem truskawkowy z dodatkiem soku jabłkowego

Składniki:

1 kg truskawek800 g cukruSok z 1 cytryny250 ml soku jabłkowego

Przygotowanie:

Przygotuj truskawki, usuń szypułki i pokrój na mniejsze kawałki.

W garnku wymieszaj truskawki, cukier, sok z cytryny i sok jabłkowy. Gotuj na średnim ogniu, mieszając, aż cukier się rozpuści.

Kontynuuj gotowanie na średnim ogniu przez około 30-40 minut, mieszając od czasu do czasu i usuwając pianę.

Sprawdź, czy dżem jest gotowy, wykonując test kropli na zimnym talerzyku.

Przelej gorący dżem do wyparzonych słoików, zamknij dokładnie i odwróć do góry dnem. Schłódź i przechowuj w lodówce.

Możesz dostosować ilość cukru w tych przepisach w zależności od preferencji słodyczy. Pamiętaj również, aby przestrzegać zasad higieny przy przygotowywaniu i przechowywaniu dżemu.