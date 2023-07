PRZEPIS na przekładaną zapiekankę ziemniaczaną z cukinią i pomidorem (udostępniony w ramach kampanii "Ziemniaki czy kartofle? Wybierz, smakuj i jedz")

Składniki:

5 średniej wielkości ziemniaków

1 cukinia (400g)

1 pomidor średniej wielkości

1 cebula czerwona mała

100g ser tartego (np. parmezan 70g i 30g mozzarella)

1 ząbek czosnku

sól, pieprz, papryka słodka

3 łyżki oleju

Przygotowanie

Ziemniaki obieramy, kroimy na pół, gotujemy w osolonej wodzie 5 min. od zagotowania wody. Przestudzone ziemniaki, cukinię, pomidora i cebulę kroimy w niezbyt grube plasterki. Do miski przekładamy cukinię, ziemniaki i cebulę. Dodajemy olej, sól, pieprz, słodką paprykę oraz czosnek. Warzywa nacieramy dokładanie przyprawami. Do naczynia żaroodpornego układamy naprzemiennie wszystkie warzywa pionowo. Posypujemy startym serem. Pieczemy pod przykryciem w temp. 180 st. przez 35 min., a następnie ok. 10 min. bez przykrycia.