Pieczony batat z owocami - PRZEPIS

Reklama

Reklama

Składniki (dla 4 osób):

2 bataty250 g jogurtu greckiego250 g granoli100 g borówek100 g truskawek100 g malin100 ml syropu z agawydo smaku: cynamonu

Przygotowanie

Rozpocznij od dokładnego umycia batatów. Jeśli chcesz, możesz je również obrać ze skórki, ale nie jest to konieczne – skórka słodkich ziemniaków jest jadalna (i pełna witamin). Bataty możesz zarówno ugotować na parze, jak i upiec. Wybierając pierwszy sposób, przekrój warzywo na ćwiartki, a następnie gotuj przez ok. 15 minut do miękkości. W piekarniku rozgrzanym do 200 stopni bataty będą potrzebowały 30-40 minut. Piecz je w całości, a dopiero później pokrój na ćwiartki. Na przestudzone ziemniaki połóż jogurt grecki, dodaj owoce oraz granolę. Na sam koniec, polej danie syropem z agawy i oprósz cynamonem.

Przygotowując takie śniadanie, bataty możesz upiec lub ugotować wieczór wcześniej, aby rankiem cieszyć się pysznym i pożywnym posiłkiem, zapewniającym energię na cały dzień.