PRZEPIS na wegański chlebek z ziarnami

Składniki (na keksówkę):

• 2 szklanki mieszanki ziaren (słonecznik, pestki dyni, orzeszki pinii)

• 1,5 szklanki płatków owsianych

• 1/4 szklanki siemienia lnianego

• 9 łyżek zmielonego siemienia lnianego

• 1 garść orzechów włoskich

• 1,5 łyżeczki soli

• 4 łyżki oleju rzepakowego

• 1,5 szklanki wody

• 3 łyżki syropu z agawy

Przygotowanie

1. Do miski wsyp: 1,5 szklanki płatków owsianych, 2 szklanki mieszanki ziaren KRESTO,1/4 szklanki siemienia lnianego, garść orzechów włoskich, 9 łyżek zmielonego siemienia lnianego oraz sól.

2. Do drugiej miski wlej 1,5 szklanki wody, 3 łyżki syropu z agawy i 4 łyżki oleju rzepakowego.

3. Mokre składniki wlej do suchych i mieszaj do połączenia. Pozostaw na około 3 godziny do napęcznienia.

4. Keksówkę wyłóż papierem do pieczenia, przełóż masę - dociśnij i wyrównaj.

5. Włóż do nagrzanego do 200°C piekarnika i piecz przez godzinę. Chleb pozostaw do całkowitego wystudzenia.

Podziękowania za udostępnienie przepisu dla ekspertów marek Kresto i Rapso