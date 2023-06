Gastroturystyka, czyli podróżowanie w celu poznawania i degustacji lokalnej kuchni, stała się popularnym trendem wśród turystów z całego świata. Kiedy myślimy o azjatyckiej kuchni, Wietnam i Tajlandia często kojarzą nam się z wyjątkowymi smakami, aromatycznymi przyprawami i egzotycznymi potrawami. Jeśli planujesz spędzić wakacje w tych krajach, warto poznać zarówno kultowe, lokalne dania, jak i propozycje, których lepiej tam unikać. Co warto wpisać na swoją listę must eat, odwiedzając te kraje?

Wietnam

Wietnam jest krajem chętnie wybieranym przez turystów ze względu na niesamowite krajobrazy, bogatą kulturę i fascynującą historię. Osoby ciekawe nowych doznań kulinarnych przyciąga również tamtejsza kuchnia, która słynie z ciekawych połączeń smakowych, świeżych składników i różnorodnych przypraw, jak mięta, kolendra i chilli. Na odwiedzających wietnamskie miasta czekają dania typu street food, a jednymi z najpopularniejszych ich zagłębi jest stolica Wietnamu – Hanoi – oraz miasto Ho Chi Minh. Dania serwowane w ulicznych budkach czy w tradycyjnych lokalach przy uliczkach Hanoi zaskakują turystów przede wszystkim świeżością, bogactwem składników oraz niezwykłym doświadczeniem kulinarnym, które nie sposób przeżyć w żadnym innym miejscu na świecie. Czego zdecydowanie warto spróbować, wybierając się do Wietnamu?

Pho: tradycyjna zupa z wołowiną lub kurczakiem, aromatycznymi ziołami i kluskami ryżowymi.

tradycyjna zupa z wołowiną lub kurczakiem, aromatycznymi ziołami i kluskami ryżowymi. Bánh mì: bagietka bogato wypełniona m.in. marynowanymi warzywami, grillowanym mięsem, kiełbasą, a także sosami.

bagietka bogato wypełniona m.in. marynowanymi warzywami, grillowanym mięsem, kiełbasą, a także sosami. Gỏi cuốn: świeże, zwinięte w delikatne ryżowy papier wiosenne rollsy z warzywami, owocami morza lub mięsem.

świeże, zwinięte w delikatne ryżowy papier wiosenne rollsy z warzywami, owocami morza lub mięsem. Cà phê đá: tradycyjna wietnamska kawa z mlekiem skondensowanym i lodem.

tradycyjna wietnamska kawa z mlekiem skondensowanym i lodem. Bún chả: grillowane kotleciki wieprzowe, podawane zazwyczaj z makaronem i warzywnymi dodatkami.

Na co warto uważać? Na nieświeże owoce morza! Podczas zamawiania surowych owoców morza, należy upewnić się, że są one świeże i odpowiednio przyrządzone, aby uniknąć problemów żołądkowych. Poza tym, warto podczas wyjazdu pić butelkowaną wodę, by minimalizować ryzyko zatruć pokarmowych.

Tajlandia

Tajlandia jest krajem wartym odwiedzenia podczas wakacji ze względu na piękne plaże, fascynującą kulturę i przyjaznych ludzi. Tajlandzka kuchnia słynie z połączenia intensywnych smaków, takich jak słodkie, pikantne, kwaśne i ostre. Charakteryzuje się szerokim wykorzystaniem świeżych składników, takich jak krewetki, kurczak, bazylika, trawa cytrynowa i mango, które nadają potrawom wyjątkowy smak. To właśnie stolica Tajlandii – Bangkok – uznawana jest za jeden z najlepszych miast w świecie jedzenia ulicznego. To właśnie tu znajduje się Jay Fai, ikona azjatyckiego street foodu. Jay Fai od ponad 40 lat prowadzi swoją restaurację, w której serwuje unikalne, tajskie dania oparte na jej autorskich przepisach. Kobieta została okrzyknięta ,,najlepszą kucharką uliczną na świecie”, a w 2017 roku jej street foodowa restauracja została nagrodzona gwiazdką Michelin.

Trudno dziwić się, że Tajlandia, a szczególnie jej stolica to miejsca, które co roku tłumnie przyciągają miliony ciekawych kulinarnych doznań turystów. Wybierając się do Tajlandii, warto wcześniej przygotować sobie listę dań, które warto spróbować w tym miejscu. Wśród nich:

Pad Thai: smażone kluski ryżowe z krewetkami, kurczakiem lub tofu, jajkiem, sosem tamaryndowym i orzechami.

smażone kluski ryżowe z krewetkami, kurczakiem lub tofu, jajkiem, sosem tamaryndowym i orzechami. Tom Yum: kwaśno-pikantna zupa z krewetkami, grzybami, trawą cytrynową i galangalem.

kwaśno-pikantna zupa z krewetkami, grzybami, trawą cytrynową i galangalem. Som Tam: pikantna sałatka z zielonej papai, pomidorów, fasolki, orzeszków ziemnych i sosu rybnego.

pikantna sałatka z zielonej papai, pomidorów, fasolki, orzeszków ziemnych i sosu rybnego. Mango Sticky Rice: deser składający się z kleistego ryżu z mango, skropiony słodkim mleczkiem kokosowym.

Na co warto uważać? Zbyt pikantne potrawy! Tajlandzka kuchnia jest znana z ostrości, ale jeśli nie jesteś przyzwyczajony do pikantnego jedzenia, nie warto ryzykować, a zamówić danie w wersji łagodnej.

