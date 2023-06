Marcin Jackowiak to influencer, który zajmuje się promowaniem zdrowego stylu życia. W swoich social mediach sprawdza, co jest dobre dla organizmu człowieka, przekonuje do zmiany nawyków i tropi rożnego rodzaju nadużycia.

Jednym z tych, które wytropił było masło w sprayu, które miało mieć zero kalorii, promowane przez Blankę Lipińską.

Co o tym sądzicie? To nie atak, ale prośba @blanka_lipinska. Rozpoznawalność i „zasięg” oprócz przywilejów niesie za sobą dużą odpowiedzialność społeczną, a bycie celebrytą nie sprawia, że jest się jednocześnie ekspertem od wszystkiego - pisał wówczas Jackowiak.

Nie chodzi tutaj o tę konkretną sytuację, producent rzeczywiście opisuje produkt w ten sposób, że można pomyśleć, iż ma 0 kcal, chociaż jest to bardzo nielogiczne i ktoś z PODSTAWOWĄ wiedzą żywieniową musi to wiedzieć - dodał.

W nagraniu przekazał, że produkt ma zero kalorii, ale tylko jeśli liczymy jedno, trwające 1/3 sekundy psiknięcie. Ilość, jaką stosowała Blanka, było równe kilkuset kaloriom.

Przepis na różowy makaron

Różowy makaron Jackowiak uznał a zdrowe jedzenie. W swoim poście zdradził, jak go przyrządzić i stwierdził, że to danie idealne dla tych, którzy nie przepadają za jedzeniem warzyw w całości.

Zmniejszenie ciśnienia krwi, zwiększenie wydolności, lepsze dotlenienie, działanie przeciwzapalne – to tylko kilka korzyści ze spożywania buraków. Sosy tego rodzaju, to znakomity pomysł na przemycenia warzyw dla osób, które nie przepadają za jedzeniem ich w całości - słyszymy na nagraniu.

A to przepis podany przez Jackowiaka.

Składniki na 3 porcje:

– buraki gotowane: 450g

– makaron: 150g

– cebula: 60g

– Skyr: 100g

– mozzarella l: 60g

– ser feta: 75g

– orzechy włoskie: 15g

– czosnek: 2 ząbki

– oliwa: 5g

– sok z cytryny, sól, pieprz, bazylia

1. Makaron gotujemy i nie wylewamy wody po odcedzeniu

2. Cebule i czosnek siekamy i podsmażamy

3. Buraki wraz z reszta składników na sos + 50ml wody po makaronie, dokładnie blendujemy

4. Sos mieszamy z makaronem, przekładamy na talerz, dodajemy ser feta, orzechy, bazylię.