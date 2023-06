Rabarbar to niezwykła roślina, która wciąż zaskakuje nas swoimi właściwościami. Jego smak, wszechstronność i korzyści dla zdrowia przyciągają uwagę kucharzy, naukowców i miłośników dobrej kuchni na całym świecie. Co ciekawe, był on w przeszłości wykorzystywany nie tylko w kuchni, ale też w... domowej apteczce. Obecnie stał się jednym z najmodniejszych wiosenno-letnich produktów w kartach menu najlepszych restauracji. O tym, dlaczego warto eksperymentować z rabarbarem, odkrywając jego niezwykły potencjał w kulinarnej podróży mówi Daniel Kamasz, szef kuchni warszawskiej klubokawiarni Setki Powodów.

Reklama

Rabarbar nie tylko pobudza nasze podniebienia, ale również może działać korzystnie na nasze zdrowie. Od wieków był stosowany w medycynie ludowej jako naturalne remedium na różne dolegliwości. Zawiera szereg cennych substancji, takich jak antocyjany, flawonoidy i kwas szczawiowy, które posiadają potencjalne właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Dzięki nim, rabarbar był wykorzystywany w leczeniu problemów trawiennych, zaparć oraz infekcji skórnych. Jednak należy pamiętać, że skoncentrowane ilości substancji toksycznych znajdują się w liściach rabarbaru. Spożycie liści może prowadzić do zatrucia, objawiającego się m.in. nudnościami, wymiotami i bólami brzucha. W związku z tym, zawsze należy pamiętać, że jadalne są wyłącznie łodygi rabarbaru.

Reklama

Nieodłącznym elementem rabarbaru jest jego rola w kuchni. Ten niezwykle popularny składnik jest często wykorzystywany w przygotowywaniu deserów, takich jak placek z rabarbarem, tarta czy kompot. Jego charakterystyczny kwaśny smak nadaje daniom wyjątkowego charakteru, a zwłaszcza połączenie z innymi owocami, takimi jak truskawki, cieszy się ogromną popularnością. Rabarbar daje nieskończone możliwości kulinarne i stanowi prawdziwe źródło inspiracji dla szefów kuchni na całym świecie.

Na słodko, czy wytrawnie?

Według Daniela Kamasza, szefa kuchni warszawskich "Setek Powodów", rabarbar można przygotować na wiele sposobów – zarówno na słodko, jak i na słono. Oprócz już kultowego ciasta z rabarbarem, z którego często korzystały nasze babcie, można go też wykorzystać np. do przygotowania tart, babeczek czy orzeźwiającego, lekko kwaśnego kompotu, choć nie tylko.

- Bardziej oryginalnym wykorzystaniem rabarbaru jest przygotowywanie potraw wytrawnych, w których świetnie kontrastuje z pozostałymi składnikami. Rabarbar może być wykorzystywany w różnych formach, od kawałków po puree i sosy. W nowoczesnej kuchni można go znaleźć w postaci żelek, pianek, granitów czy sorbetów, dodając ciekawe tekstury i doznania smakowe do potraw.

Oto kilka z propozycji na wykorzystanie rabarbaru w nieoczywisty sposób: