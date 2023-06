Sezon na szparagi trwa od końca kwietnia do końca czerwca. To właśnie teraz jest najlepszy czas na to, by cieszyć się ich smakiem w różnych odsłonach. Jak je zaserwować?

Maj i czerwiec to najlepsze miesiące na kuchenne szaleństwa, w których można wykorzystać szparagi. Te zielone lub białe a ostatnio również oliwkowe podłużne warzywa były ulubionym daniem faraonów w starożytnym Egipcie i cesarzy w starożytnym Rzymie. Szparagi uwielbiał także Ludwik XIV. Z racji tego, że nie mógł ich sprowadzać w zimie z odległych krajów, w pałacu została wybudowana specjalna szklarnia. Dzięki temu szparagi na jego dworze były obecne przez cały rok. Gotowane w wodzie, grillowane, smażone i podawane z masłem lub sosem holenderskim cieszą podniebienia wielu smakoszy. Jak jeszcze można je zaserwować? Oto kilka przepisów wykorzystujących szparagi: Smażone szparagi z czosnkiem i parmezanem Składniki: 500 g szparagów 2 ząbki czosnku, posiekane 2 łyżki oliwy z oliwek 2 łyżki startego parmezanu Sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania: Odłam końcówki szparagów. W dużym rondlu lub patelni rozgrzej oliwę z oliwek. Dodaj czosnek i smaż przez kilka sekund, aż zacznie pachnieć. Dodaj szparagi i smaż na średnim ogniu przez około 5-7 minut, aż staną się miękkie, ale wciąż chrupiące. Dopraw solą i pieprzem. Posyp startym parmezanem. Podawaj od razu. Sałatka ze szparagami, pomidorami i mozzarellą Składniki: 500 g szparagów 250 g pomidorów koktajlowych, przekrojonych na pół 200 g mozzarelli, pokrojonej w kostkę 2 łyżki oliwy z oliwek 2 łyżki soku z cytryny Sól i pieprz do smaku Świeże zioła (np. bazylię lub szczypiorek) do dekoracji Sposób przygotowania: Odłam końcówki szparagów. W garnku z osoloną wrzącą wodą ugotuj szparagi przez 2-3 minuty, aż staną się miękkie, ale wciąż chrupiące. Odcedź i przepłucz zimną wodą. W misce wymieszaj oliwę z oliwek, sok z cytryny, sól i pieprz. Dodaj ugotowane szparagi, pomidory koktajlowe i mozzarellę. Delikatnie wymieszaj, aby składniki się połączyły. Dekoruj świeżymi ziołami. Schłódź w lodówce przez około 30 minut przed podaniem. Risotto ze szparagami Składniki: 300 g szparagów 1 cebula, posiekana 2 łyżki masła 300 g ryżu arborio 1 szklanka białego wina 1 litr bulionu warzywnego 1/2 szklanki startego parmezanu Sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania: Obierz i odkrój końcówki szparagów. Pokrój je na kawałki o długości około 2 cm. W garnku rozpuść masło i podsmaż cebulę aż będzie miękka. Dodaj ryż i smaż przez kilka minut, aż stanie się przezroczysty. Dodaj wino i gotuj, aż odparuje. Dodawaj bulion stopniowo, po około 1/2 szklanki naraz, gotując i mieszając, aż ryż wchłonie płyn. Dodaj szparagi i kontynuuj dodawanie bulionu, gotując i mieszając, aż ryż będzie al dente i kremowy. Dopraw solą i pieprzem. Na końcu dodaj starty parmezan i delikatnie wymieszaj. Podawaj od razu. Marta Kawczyńska