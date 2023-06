Tortilla ze szpinakiem to danie, które z powodzeniem możecie zjeść w domu lub, korzystając z pięknej pogody, zabrać ze sobą na piknik. Wypróbujcie przepis na to pyszne małe co nieco.

Tortilla ze szpinakiem - PRZEPIS Reklama Składniki: 9 jajek

8 placków tortilli

400 g świeżego lub mrożonego szpinaku

2 cebule

1 łyżka majonezu Hellmann's Oryginalny

1 łyżeczka Przyprawy Harissa Knorr

1 czerwona papryczka chilli

1 ząbek czosnku

150 g suszonych pomidorów

1 pęto pikantnej kiełbasy chorizo

100 g sera mozzarella

4 łyżki oliwy z oliwek Reklama Przygotowanie Szpinak rozmroź, odciśnij z wody. Kiełbasę pokrój w kosteczkę, smaż na patelni aż wytopi się tłuszcz, a kiełbasa zacznie się robić chrupiąca.

W międzyczasie pokrój cebulę w piórka, posiekaj czosnek i ostrą paprykę, pokrój w paseczki suszone pomidory.

Kiełbasę z patelni przełóż na papierowy ręcznik. Z patelni usuń nadmiar tłuszczu, pozostawiając około jedną łyżkę. Podsmaż na nim cebulę, czosnek i chili. Gdy warzywa zaczną się rumienić, dodaj szpinak i suszone pomidory. Całość dopraw do smaku łyżeczką harissy.

Szpinak odstaw na bok do wystygnięcia. Chłodny już szpinak wymieszaj z tartym serem, chorizo, mozzarellą i majonezem.

Jajko zmieszaj w miseczce. Tortillę przetnij na pół. Posmaruj ją jajkiem. Nałóż właściwą ilość szpinakowego farszu, umieszczając go pośrodku połówki placka. W szpinaku zrób małe wgłębienie, umieść w nim rozbite jajko. Tortille złóż na pół, sklejając ze sobą brzegi. Uważaj przy tym, aby żółtko się nie rozlało.

Gotowe tortille umieść na blasze do pieczenia wyłożonej pergaminem. Posmaruj je z wierzchu oliwą. Całość umieść w nagrzanym do 180°C piekarniku na 20 minut. Marta Jarosz