Smak soczystego steku jest nie do podrobienia. Odpowiednio przyrządzony jest największym rarytasem dla każdego miłośnika wołowiny. I choć stanowi bogate źródło białka, żelaza i witamin, to zbyt często spożywany może prowadzić do otyłości i miażdżycy. Zdrową alternatywą dla tradycyjnego steku może być kalafior. Odpowiednio doprawiony oczaruje niejednego mięsożercę!

Łagodny smak kalafiora z pewnością wzmocni typowa koreańska marynata bulgogi gochujang, która jest uwielbiana nie tylko przez mieszkańców Korei. Smak papryczek chili, połączony z wyrazistą nutą słodyczy jest uzależniający, zwłaszcza dla osób chcących podkręcić swój metabolizm. Bogactwo kapsaicyny przyspiesza bowiem spalanie tkanki tłuszczowej, a obecność probiotyków i enzymów poprawia pracę jelit. Reklama Grillowane steki z kalafiora, podane z dodatkiem ulubionej sałatki, stanowią nie tylko interesującą przekąskę, ale także w pełni pożywne i sycące danie główne. Co istotne, przyrządzenie tego dania nie jest skomplikowane: PRZEPIS na grillowany stek z kalafiora w marynacie bulgogi gochujang Reklama Składniki (na 4 porcje): 150 ml marynaty do mięsa wieprzowego gochujang bulgogi BBQ

1 średni kalafior

Ulubiony miks sałat Sos: 1/2 łyżeczki Pasty z chili 100 ml Pulpy z mango 200 ml jogurtu naturalnego 2 łyżeczki posiekanej kolendry 2 łyżki soku z limonki Przygotowanie Kalafiora pokrój w plastry o grubości około 2 cm, posmaruj marynatą bulgogi gochujang i odstaw na 15-20 minut.

Przygotuj sos: w misce wymieszaj jogurt, pulpę, pastę z chili, sok z limonki i kolendrę.

Kalafiora grilluj na średnio rozgrzanym grillu, tak aby delikatnie i powoli zarumienił się z każdej strony. Gotowy stek podawaj na miksie sałat z przygotowanym wcześniej sosem. Marta Jarosz