Smak orientu, który pokochali Polacy

Lekki, smarowny i aksamitny hummus zdobywa w Polsce coraz większą popularność. Doczekał się on nawet własnego święta, Międzynarodowego Dnia Hummusu, który celebrujemy 13 maja. Z tej okazji warto przyjrzeć się nieco bliżej jego ciekawym korzeniom!

Hummusem dziś możemy delektować się nie tylko podczas wizyty w restauracjach serwujących kuchnię Bliskiego Wschodu, ale również na co dzień. Z łatwością kupimy go w większości lokalnych supermarketów. Nie jest to jednak produkt, który wywodzi się z naszej rodzimej kuchni – pojawił się on w Polsce stosunkowo niedawno, za sprawą popularyzacji kuchni orientalnych. Pochodzenie hummusu do dziś pozostaje kwestią sporną pomiędzy wieloma krajami, jednak oryginalnej, lokalnej wersji tego przysmaku skosztujemy m.in. w Syrii, Egipcie, Tunezji, Jordanii, Libanie i Izraelu. Chociaż pierwsze wzmianki z przepisami na hummus pochodzą z Egiptu i datowane są na XII wiek, jego popularność rozpoczęła się w latach 50. w Izraelu. Chociaż w Polsce hummus pojawił się wraz z kuchnią Bliskiego Wschodu, jego popularyzację przypisuje się weganom i wegetarianom, którzy wykorzystywali go jako dodatek do bezmięsnych dań, gdy na rynku jeszcze nie było tylu roślinnych opcji, co obecnie.

Nazwa hummus wywodzi się z języka arabskiego i oznacza ciecierzycę, stanowiącą bazę tej wyjątkowej pasty. Poza nią, do przygotowania hummusu używa się także tahini, czyli pasty z prażonego sezamu oraz dodatków, takich jak: sól, czosnek, sok z cytryny czy woda. Połączenie tak wartościowych składników sprawia, że hummus to nie tylko niezwykle sycąca, ale i smakowita propozycja pełna wartości odżywczych.

Prozdrowotne walory hummusu

Hummus to źródło wielu cennych składników odżywczych. Dzięki wysokiej zawartości ciecierzycy, bogaty jest w roślinne białko, ważne w diecie osób unikających mięsa. W połączeniu z pastą tahini, hummus dostarcza aminokwasu zwanego metionina, który pozytywnie wpływa na przyswajanie białka w naszym organizmie. W hummusie znajdziemy także żelazo i błonnik pokarmowy.

Ponadto, hummus cechuje niski indeks glikemiczny, co czyni go doskonałym dodatkiem do diety osób dbających o linię. Bazująca na strączkach pasta jest także niezwykle sycąca, dlatego włączając ją do codziennego menu, zmniejszamy potrzebę podjadania między posiłkami.

Hummus w polskiej kuchni

Hummus w kuchni możemy wykorzystać na wiele różnych sposobów. Jest on lekki, delikatny, a jednocześnie sycący, dzięki czemu doskonale nadaje się nie tylko jako przekąska, smarowidło do kanapek ale również jako baza do pełnowartościowych posiłków. Jedną z najpopularniejszych form spożywania hummusu jest maczanie w nim świeżego pieczywa czy chrupiących warzyw, jednak sposobów na jego spożywanie istnieje o wiele więcej! Co na ten temat mówi ekspert popularnej marki produkującej hummusy?

- Hummus, który podbił polskie serca, można wykorzystać w kuchni na wiele różnych sposobów. Jemy go zarówno na co dzień, jako baza do kanapek, wrapów czy sałatek, ale również chętnie serwujemy go podczas spotkań z bliskimi w formie przystawki. Niezwykłą zaletą hummusu jest jego wielofunkcyjność i smak, który doskonale komponuje się z wieloma dodatkami – mówi Dawid Zielkowski, Marketing Manager Perla Polska.

Co więcej, dziś na sklepowych półkach dostępny jest nie tylko hummus klasyczny. Do wyboru mamy coraz więcej wariantów smakowych, jak hummus z papryką, burakiem czy czosnkiem niedźwiedzim oraz przystrojony aromatycznymi dodatkami, jak czarnuszka, sezam i różne toppingi. Niezwykłe połączenia smakowe, szeroki wybór wariantów hummusu sprawia, że dziś kochają go nie tylko osoby stosujące dietę roślinną, ale także ci, którzy spożywają mięso.