Kremowa zupa z topinamburu to danie, które warto przygotować, gdy chce się sprawić sobie i innym jedzeniową przyjemność. Jej konsystencja i smak to coś, co na długo się zapamiętuje. Tym, którzy nie potrzebują obfitych posiłków, to danie posłuży za cały obiad. Zobaczcie nasz przepis na kremową zupę z topinamburu.

PRZEPIS na kremową zupę z topinamburu z oliwą truflową i chipsem ziemniaczanym Reklama Składniki (8 porcji): • 200 g topinamburu

• 3 ziemniaki

• 2 kostki Bulionu Warzywnego Knorr

• 100 g kalafiora

• 1 biała cebula

• 2 liście laurowe

• 3 ziarna ziela angielskiego

• 200 ml mleka

• 2 łyżki masła

• 1 łyżka oliwy truflowej

• 1 garść świeżych ziół do dekoracji Reklama Przygotowanie 1. Cebulę pokrój w kostkę. Topinambur oraz ziemniaki (jeden odłóż) obierz i pokrój na mniejsze kawałki. Kalafiora podziel na małe różyczki. 2. W garnku rozgrzej masło i zeszklij cebulę. Dodaj ziemniaki, topinambur oraz kalafiora. Całość zalej 1 litrem gorącej wody, dodaj mleko, liście laurowe oraz ziarna ziela angielskiego. Całość doprowadź do wrzenia. 3. Do garnka włóż kostki bulionowe, zamieszaj. Zmniejsz ogień i gotuj około 25 minut – do miękkości warzyw. Po tym czasie zupę zmiksuj w kielichu blendera. 4. Odłożonego ziemniaka pokrój w cienkie plasterki i usmaż na niewielkiej ilości rozgrzanego tłuszczu, odsącz na papierowym ręczniku i oprósz lekko solą. 5. Gotową zupę nalej do talerzy, wierzch skrop oliwa truflową. Udekoruj świeżymi ziołami i podawaj – oczywiście z chipsami. Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję