PRZEPIS na domowy pasztet

Reklama

Składniki:

• 1 kg mięsa wieprzowego i wołowego

• 1 Rosół Wołowy Knorr

• 200 g podgardla

• 200 g wątróbki drobiowej

• 100 g boczku

• 2 jajka

• 1 pęczek włoszczyzny

• 1 cebula

• 2 grzyby suszone

• 1 łyżeczka majeranku

• 2 liście laurowe

• 3 ziarna ziela angielskiego

• 4 gałązki jałowca

• 4 łyżki bułki tartej

• 1 szczypta soli

• 1 szczypta czarnego pieprzu mielonego

• 2 łyżki smalcu

• 700 ml wody

Reklama

Przygotowanie

1. Umyte podgardle pokrój na mniejsze kawałki i ugotuj w małej ilości wody razem z listkiem laurowym i zielem angielskim. Wątróbkę opłucz, osusz i oprósz mąką, a następnie usmaż na patelni z pokrojoną w piórka cebulą – dopraw solą, pieprzem i wystudź.

2. Warzywa obierz i pokrój na mniejsze kawałki. Umyte mięso wieprzowe i wołowe pokrój w dużą kostkę. W garnku rozpuść łyżkę smalcu, wrzuć warzywa, dodaj listek laurowy, ziele angielskie, czarny pieprz oraz jałowiec i smaż na mocnym ogniu. Po chwili dodaj osuszone mięso, smaż przez chwilę.

Reklama

3. Całość zalej około 700 mililitrami wody, dodaj kostkę rosołową, majeranek, suszone grzyby i doprowadź do wrzenia. Zmniejsz ogień i duś około 1 godziny, do momentu, gdy mięso będzie miękkie. Wystudź.

4. Wystudzone podgardle, wątróbki oraz mięso z warzywami przepuść przez maszynkę do mielenia. Masę przełóż do miski, dodaj jajka, dopraw do smaku solą oraz pieprzem i dokładnie wymieszaj.

5. Formę do pieczenia – keksówkę posmaruj tłuszczem i obsyp bułką tartą. Gotową masę przełóż do formy, wygładź i wstaw do nagrzanego piekarnika. Pasztet piecz przez 45 minut w temperaturze 180°C. Gotowe!