Ciasto na Wielkanoc: babka cytrynowa- PRZEPIS

Reklama

Babka cytrynowa składa się z dwóch warstw i polewy czekoladowej. Dzień wcześniej minimum na 6 godzin zamoczyć w wodzie:

• 32 figi suszone - około 1L wody (wodę zostawić do użycia)

Reklama

• 2 szkl. migdałów

Pierwsza wierzchnia warstwa - składniki:

• 2 szkl. mąki migdałowej

• 12 wymoczonych fig - oberwać ogonki

• 2 łyżki oleju kokosowego tłoczonego na zimno

• 1 łyżeczka esencji waniliowej

• szczypta soli

Wszystko razem blendujemy. Foremkę do babki, najlepiej twardą, metalową z kominkiem, o średnicy 17 cm i wysokości 10 cm smarujemy olejem kokosowym i posypujemy mąką migdałową. Przygotowaną pierwszą warstwą babki wykładamy ścianki foremki na grubość około 5mm. Możemy jej trochę zostawić, żeby pokryć spód babki po wypełnieniu środka.

Cytrynowe wypełnienie babki - składniki i przygotowanie:

Wymoczone wcześniej migdały płuczemy, wrzucamy do blendera, dodajemy:

Reklama

• 1 szkl. wiórków kokosowych

• wodę z wymoczonych fig

• szczyptę soli

Wszystko razem blendujemy i przeciskamy w worku do robienia mleka lub w wyciskarce do soków z końcówką właśnie do soków. Powstaje około 1 litra mleka migdałowo-kokosowego, które możemy trzymać w lodówce do kilku dni oraz pulpa z migdałów i wiórków kokosowych.

• Powstałą pulpę z migdałów i wiórków kokosowych

• 20 wymoczonych fig - oberwać ogonki

• 1 łyżeczkę esencji migdałowej

• 2 łyżki oleju kokosowego tłoczonego na zimno

• 3 łyżki świeżo wyciśniętego soku z cytryny

Wszystko razem miksujemy i wykładamy powstałą masą środek babki. Dobrze ugniatamy i przykrywamy resztą wierzchniej warstwy. Tak powstałą babkę możemy już przewrócić, przykładając talerz i obracając do góry dnem. Zdejmujemy foremkę i wstawiamy babkę na talerzu do lodówki na około pół godziny. Tarkujemy na drobnych oczkach skórkę z jednej cytryny.

Polewa czekoladowa - składniki i przygotowanie

• ¼ szkl. rozpuszczonego oleju kokosowego tłoczonego na zimno

• ¼ szkl. syropu z agawy lub klonowego

• 3 łyżeczki surowego kakao

Blendujemy, a następnie powstałą polewą czekoladową polewamy lekko schłodzoną babkę. Ważne jest, żeby była ona schłodzona, ponieważ tylko wtedy czekolada szybko zastyga i możemy uzyskać grubszą warstwę. Tak przygotowaną babkę posypujemy wiórkami cytrynowymi. Kwiatki użyte do zdjęcia też są jadalne i nazywają się szczawik zajęczy żółty, który dziko rośnie i kwitnie od marca do maja - mają cytrynowy posmak.