Babka wielkanocna - PRZEPIS

Składniki:

4 jajka w temperaturze pokojowej (najlepiej z rolnictwa ekologicznego),

200 g masła (lub oleju roślinnego),

szklanka cukru,

szklanka mąki pszennej tortowej,

½ szklanki mąki ziemniaczanej,

laska wanilii (lub łyżka cukru wanilinowego),

łyżeczka proszku do pieczenia,

skórka i sok z jednej cytryny,

masło i bułka tarta do posmarowania formy.

Przygotowanie

Rozpocznij od roztopienia w rondelku masła, do którego dodaj sok i skórkę z cytryny. W międzyczasie ubij jajka z cukrem i ziarenkami wanilii na gęstą, puszystą masę. Ważne, aby jaja nie były zimne – dobrze jest wyciągnąć je wcześniej z lodówki, żeby nabrały odpowiedniej temperatury. W oddzielnej misce przesiej mąkę pszenną i ziemniaczaną, proszek do pieczenia i wymieszaj. Suche składniki delikatnie połącz z ubitymi jajkami za pomocą łyżki, tak aby uzyskać gładką masę bez grudek. Na koniec do naczynia dodaj masło i ponownie mieszaj całość do połączenia składników.

Okrągłą formę z kominem posmaruj tłuszczem i oprósz bułką tartą. W wersji extra, bułkę możesz zastąpić mielonymi migdałami. Masę przelej do formy i wstaw do piekarnika rozgrzanego do 175 stopni (bez termoobiegu). Piecz przez około 45 minut do tzw. „suchego patyczka”. Gotową babkę wystudź, ostrożnie wyciągnij z naczynia i ozdób. Doskonale sprawdzą się tutaj lukier domowej roboty, prażone płatki migdałów czy ulubione kandyzowane owoce.