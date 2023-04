Żurek wielkanocny - PRZEPIS

Reklama

Składniki:

1,8 l wody,

włoszczyzna do wywaru: 2 marchewki, korzeń pietruszki, seler (kawałek), średnia cebula,

4 suszone grzyby,

0,5 l zakwasu na żur,

500 g białej kiełbasy (najlepiej surowej),

250 g boczku,

3 ząbki czosnku,

50 ml słodkiej śmietany 30%,

korzeń chrzanu (świeży lub ze słoika),

5 jajek,

przyprawy: ziele angielskie (5 ziarenek), 3 liście laurowe, łyżka majeranku (suszonego lub świeżego), pieprz, sól.

Reklama

Przygotowanie

Obraną i pokrojoną włoszczyznę przełóż do wysokiego garnka i zalej zimną wodą. Dodaj cebulę, suszone grzyby, boczek i kiełbasę, a także ziele angielskie, liście laurowe, sól oraz pieprz. Zagotuj całość, po czym zmniejsz ogień do minimum i gotuj pod przykryciem przez godzinę. Po upływie tego czasu należy odcedzić wywar. Kiełbasę i boczek odłóż na bok do wystygnięcia.

Do wywaru wlej zakwas, dodaj majeranek i gotuj przez kilka minut. Na sam koniec zabiel żurek śmietaną – możesz ją wcześniej zahartować, mieszając w oddzielnym naczyniu z odrobiną gorącej zupy. Ostudzone, pokrojone mięso przełóż z powrotem do garnka, dopraw solą, świeżo mielonym pieprzem i chrzanem. Żurek podawaj z ugotowanymi na twardo jajkami.