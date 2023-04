PRZEPIS na sernik mango z bakaliami

Składniki (śr. formy 20cm):

Spód migdałowy:

• 100 g płatków owsianych zmielonych na mąkę

• 150 g migdałów

• 70 g rodzynek

• 70 g miodu

• 30 g oleju rzepakowego

• 1 jajko

Sernik mango:

• 600 g sera z wiaderka (mielony do sernika)

• 200 g pulpy z mango

• 2 jajka

• 80 g ksylitolu

• 40 g proszku budyniowego waniliowego

Górna warstwa:

• 150g jogurtu skyr

• kilka sztuk physalis/miechunki

• kakao

Przygotowanie

Spód migdałowy:

1. Migdały upraż na patelni i pozostaw do wystudzenia. W tym czasie posiekaj drobno rodzynki.

2. Wystudzone migdały zmiel na gruboziarnistą mąkę.

3. W misce wymieszaj zmielone migdały, mąkę z płatków owsianych, posiekane rodzynki.

4. Do suchych składników dodaj płynny podgrzany miód, olej rzepakowy oraz rozmieszane jajko. Całość zagnieć.

5. Papierem do pieczenia wyłóż formę, następnie ciastem spód oraz boki, widelcem zrób w spodzie małe dziurki.

6. Piecz w 180°C przez 10min.

Sernik mango:

1. Ser, pulpę z mango, jajka, budyń i ksylitol zblenduj na gładką masę.

2. Na podpieczony spód wylej masę serową.

3. Piecz w 180°C przez ok. 50 min (góra lekko zarumieniona). Sernik odstaw do wystudzenia i włóż do lodówki na kilka godzin, aby stężał.

Górna warstwa:

1. Skyr wyłóż na górę sernika i wyrównaj wierzch.

2. Za pomocą foremki do ciasteczek w kształcie jajka odciskaj na górze jej kształt wcześniej maczając ją w kakao. Physalis umieść tak, aby przypominały żółtka jajek. Resztę ozdób dodaj według uznania.

Podziękowania za udostępnienie przepisu dla marek Kresto i Rapso.