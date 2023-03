Prostota, wygoda jedzenia i smakowite połączenie chrupiącej bagietki, pieczarek i zapieczonego sera sprawiły, że zapiekanki są jednym z najpopularniejszych polskich dań typu fast-food. Dla wielu osób mają one wręcz sentymentalne znaczenie – kojarzą się z przyjemnymi wspomnieniami z dzieciństwa, jako przysmak z lat szkolnych lub wakacyjnych wyjazdów. Choć najczęściej jemy je w klasycznej wersji, tę niepozorną przekąskę można przyrządzić na wiele sposobów. Najciekawsze przepisy wybrał specjalnie dla nas Tomasz Strzelczyk (ODDASZFARTUCHA), twórca kanału YouTube, autor książek kulinarnych oraz ekspert marki Instant Pot.

W wersji na wypasie

Warzywa jak m.in. biała kapusta, cebula, papryka czy ogórki konserwowe są częstym dodatkiem do zapiekanek, ale czy wiesz, że można do nich dodać także… ziemniaka? Nasza pierwsza propozycja to wariacja na temat pieczonych ziemniaków z serkiem i boczkiem! Brzmi oryginalnie, prawda? A jeszcze lepiej smakuje!

Składniki:

bagietka,

średni ziemniak (obrany),

100 g serka śmietankowego,

ząbek czosnku,

boczek w plastrach,

50 g żółtego sera,

szczypiorek,

sól, pieprz.

Plastry bekonu należy ułożyć w piekarniku rozgrzanym do 200 stopni i piec przez około 13 minut do zarumienienia mięsa. Korzystając z frytkownicy powietrznej, w tej samej temperaturze, boczek będzie apetycznie złocisty i chrupiący już po 7 minutach. W tym czasie siekamy szczypiorek i przekładamy go do miseczki z serkiem śmietankowym. Dodajemy do niego starty czosnek, przyprawiamy solą oraz świeżo mielonym pieprzem i dokładnie mieszamy. Otrzymaną pastą smarujemy przecięte wzdłuż bagietki (lub inne pieczywo), układamy plasterki ziemniaka i posypujemy startym serem. Zapiekanki wstawiamy do piekarnika (200 stopni) i pieczemy przez około 12 minut – do zarumienienia i roztopienia sera. W air fryerze czas ten będzie wynosił 10 minut przy temperaturze 190 stopni. Po wyjęciu pieczywa posypujemy je szczypiorem i przestudzonym, posiekanym bekonem. Swojsko i smacznie!

Z włoskim twistem

Kolejna propozycja z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom słonecznych i pełnych kulinarnych aromatów Włoch. Przypieczona ciabatta, pomidorowe pesto i mozzarella to recepta na doskonałe zapiekanki w śródziemnomorskim wydaniu. Ich przygotowanie jest naprawdę proste, a smak obłędny!

Składniki:

ciabatta,

100 g suszonych pomidorów,

30 g migdałów,

20 g parmezanu,

100 ml oliwy z oliwek,

150 g mozzarelli w kulce + mały kawałek twardej mozzarelli (starty),

ząbek czosnku,

pomidor,

listki świeżej bazylii,

suszona bazylia i oregano, sól, pieprz.

W wysokim naczyniu umieszczamy suszone pomidory, migdały, pokruszony parmezan, czosnek oraz oliwę i blendujemy do połączenia składników. Doprawiamy suszonymi ziołami, szczyptą soli oraz świeżo mielonym pieprzem. Przekrojoną ciabattę smarujemy pomidorowym pesto, posypujemy startym serem, a następnie układamy na przemian plastry świeżego pomidora i mozzarelli. Całość ponownie oprószamy przyprawami i wstawiamy do frytkownicy powietrznej rozgrzanej do 190 stopni na około 9 minut. W piekarniku temperatura będzie wyższa o 10 stopni, a czas należy wydłużyć o 3-4 minuty. Gdy ser będzie smakowicie ciągnący, a ciabatta chrupiąca i zarumieniona, pora wyjąć zapiekanki, skropić oliwą i przystroić bazylią.

Bałkańskie klimaty

Ostatnia, ale równie pyszna propozycja, jest inspirowana grecką kuchnią, a dokładniej – gyrosem. To aromatyczna potrawa pochodząca z Grecji, tradycyjnie podawana z pitą, ale soczyste kawałki mięsa w połączeniu z jogurtowym sosem doskonale smakują także jako dodatek do zapiekanek. Gwarantujemy, że każdy kto ich spróbuje, poprosi Cię o przepis.

Składniki:

2 bagietki,

4 małe piersi z kurczaka,

100g sera cheddar,

100 g sera gouda,

mała czerwona cebula pokrojona w piórka,

2 łyżki przyprawy gyros,

szczypiorek,

masło,

olej,

4 łyżki jogurtu greckiego,

2 ząbki czosnku,

sok z cytryny,

sól, pieprz.

Kurczaka kroimy w drobne paski i przekładamy do miski. Wlewamy olej, wsypujemy przyprawę i dokładnie wcieramy w mięso. Na rozgrzaną patelnię – lub do multicookera z funkcją smażenia – wrzucamy mięso i czekamy, aż się przyrumieni. W tym czasie połówki bagietki smarujemy miękkim masłem, po czym układamy na nich gotowe paski kurczaka. Posypujemy całość cebulą, serami i wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni na 15 minut. Korzystając z multicookera z opcją air fry, czas ten będzie wynosił 12 minut przy 180 stopniach. Gdy zapiekanki się pieką, mieszamy ze sobą jogurt grecki, pokrojony szczypiorek, starty czosnek, sok z cytryny, sól oraz pieprz. Po wyjęciu bagietek układamy na wierzchu trochę roszponki i polewamy sosem.

Zapiekanki są świetnym rozwiązaniem na szybki i smaczny posiłek, a te przyrządzone w domu, są zdecydowanie zdrowszą alternatywą niż street food. Warto przyrządzić ich więcej i podzielić się z najbliższymi, by odświeżyć miłe wspomnienia i stworzyć nowe, smakowite chwile.