Nawyki żywieniowe młodych ludzi są bardzo ciekawą i niewątpliwe złożoną kwestią. Z jednej strony ta grupa konsumencka wydaje się być bardziej świadoma niż starsze pokolenia i posiadać lepszy dostęp do informacji. Z drugiej jednak strony to wciąż młodzi ludzie widywani są w restauracjach typu fast food i to do nich kierowane są w znacznej mierze reklamy słodkich i słonych przekąsek. Na zlecenie Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) na początku marca br. przeprowadzono kolejne już badanie konsumenckie. Tym razem sprawdzano nawyki żywieniowe młodych ludzi.

Ogólnopolskie badanie przeprowadzone na grupie kobiet i mężczyzn w wieku 18-25 lat wykazało, że zdecydowana większość spożywa 3-4 posiłki w ciągu dnia, z czego najważniejszymi w ich ocenie są śniadanie i obiad/lunch. Najnowsze analizy ankiet jednoznacznie mówią, że w diecie młodych osób przeważa mięso, nabiał, warzywa oraz produkty zbożowe. Natomiast 10% z nich deklaruje, iż w ogóle nie spożywa produktów mięsnych – zaznacza Barbara Groele, Sekretarz Generalny KUPS. Rodzaje posiłków i przekąsek Najczęściej wybieranym rodzajem posiłków są te przygotowywane samodzielnie w domu. Nieco mniejszą popularnością cieszą się fastfoody oraz dania z restauracji, spożywane zarówno w lokalu, jak i zamawiane na wynos, a także dania gotowe (np. z supermarketu). Najrzadziej młodzi korzystają z diet pudełkowych, niechętnie sięgają również po dania instant. Istotnym elementem odżywiania badanej grupy są przekąski. To częsty nawyk, aż 72% młodych Polaków podjada między posiłkami 1-2 razy dziennie, a 15% robi to jeszcze częściej (3-4 razy dziennie). Wśród rodzajów przekąsek najczęściej wymieniane były: słodycze, owoce, dania gotowe (np. kanapka), słone przekąski oraz sok. Jedynie 9% badanych twierdzi, że nie sięga po przekąski w ogóle. Jak młodzi Polacy oceniają swoje nawyki? Większość młodych ludzi pozytywnie ocenia swoją wiedzę na temat zdrowej, zbilansowanej diety, a około 2/3 uznaje swoje nawyki żywieniowe za zdrowe. Połowa badanych jest też z nich zadowolona. Mimo, że w grupie przedstawiającej codzienną dietę, jako zdrową przeważają kobiety, to satysfakcja z niej leży głównie po stronie mężczyzn. Z danych przeprowadzonych badań wynika, że osoby między 18, a 25 rokiem życia czerpią wiedzę o żywieniu głównie z mediów społecznościowych. Okazuje się, że około 50% respondentów korzysta w tym celu z Instagramu, a ponad 40% z nich szuka informacji na TikToku oraz kanałach platformy YouTube. Media te mają szczególnie wysoki wpływ na kobiety. Źródła, takie jak artykuły naukowe, lifestylowe, czy dedykowane blogi nie cieszą się w tej grupie społecznej dużą popularnością. 14% ankietowanych wskazało natomiast, że w ogóle nie interesuje się tą tematyką.