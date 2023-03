PRZEPIS na sernik na makowym cieście

Składniki:

Biszkopt z makiem:

• 8 jajek - rozmiar L

• 200 g cukru - 1 szklanka

• 150 g mąki pszennej - 1 szklanka

• 2 łyżeczki proszku do pieczenia

• 200 g mielonego maku

• aromat migdałowy lub pomarańczowy – opcjonalnie

Sernik gotowany:

• 200 g masła

• 200 g cukru

• 1 kg twarogu na sernik

• 4 jajka - rozmiar L

• 2 opakowania budyniu waniliowego - na pół litra mleka bez cukru

• 200 ml mleka

Polewa czekoladowa:

• 200 ml śmietany kremówki 30%

• 200 g gorzkiej czekolady

Przygotowanie

Biszkopt z makiem:

1. Jajka zmiksuj razem z cukrem na gęstą i puszystą masę.

2. W tym czasie przesiej przez sito mąkę razem z proszkiem do pieczenia.

3. Dodaj do mąki mielony mak i zmieszaj do połączenia.

4. Do ubitych jajek dodaj aromat (jeśli używasz).

5. Zmniejsz obroty miksera i dosypuj mąkę z makiem ciągle miksując.

6. Foremkę do pieczenia wyłóż papierem do pieczenia.

7. Przelej ciasto i piecz w piekarniku nagrzanym do 170 stopni (termoobieg) przez około 35-40 minut – do suchego patyczka.

8. Po upieczeniu biszkopt ostudź i przekrój na 3 blaty.

Sernik gotowany:

1. W większym garnku rozpuść masło.

2. Dodaj cukier i wymieszaj.

3. Dodaj twaróg, zmieszaj i dodaj pojedynczo jajka – dokładnie wymieszaj masę.

4. Gotuj twaróg aż zaczną się pojawiać lekkie bąbelki.

5. Dodaj do twarogu budynie zmieszane z mlekiem i dokładnie wymieszaj.

6. Gotuj aż masa zgęstnieje – możesz na koniec zmiksować sernik blenderem, aby masa była bardziej jednolita.

Wykończenie:

1. Do foremki włóż spodni blat ciasta z makiem i wyłóż na niego mniej więcej połowę masy sernikowej (możesz wylać ją gorącą).

2. Połóż drugi blat ciasta i wyłóż resztę sernika.

3. Przykryj wierzch ostatnim blatem ciasta.

4. Śmietanę kremówkę podgrzej i gdy będzie bardzo ciepła dodaj do niej połamaną czekoladę – mieszaj aż się rozpuści.

5. Posmaruj polewą wierzch sernika.

6. Schłodź sernik w lodówce przez przynajmniej 4 godziny.

Podziękowania za udostępnienie przepisu dla ekspertów marki BackMit.