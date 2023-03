Każdy wie, że pożywne śniadanie to podstawa, jednak w praktyce – z jego jedzeniem bywa różnie. Zdarza się, że w ciągu tygodnia, kiedy zajęci jesteśmy codziennymi obowiązkami, nie mamy wystarczająco dużo czasu, aby je spokojnie zjeść. Wtedy kluczowe jest przygotowanie szybkiego i prostego, ale jednocześnie sycącego posiłku. Przepisy na pyszne i szybkie śniadania w wersji air fry wybrał dla nas Tomasz Strzelczyk (ODDASZFARTUCHA).

Reklama

Muffiny nie tylko na deser

Sadzone, na twardo czy w koszulce – jajka to doskonały wybór na szybkie, pożywne i smaczne śniadanie. Oprócz klasyków, takich jak jajecznica czy omlet, można z nich zrobić… muffiny! Jajeczne babeczki wypełnione ulubionymi dodatkami są banalnie proste w przygotowaniu i świetnie smakują zarówno na ciepło, jak i na zimno spakowane do lunchboxa.

Składniki:

6 jajek,

¼ szklanki mleka,

szczypta soli i pieprzu,

starty ser cheddar,

szynka,

papryka,

szpinak,

szczypiorek,

olej do posmarowania foremek.

Reklama

Należy rozpocząć od pokrojenia warzyw w drobną kostkę, posiekania szpinaku oraz szczypiorku i przełożenia składników do jednego naczynia. W oddzielnej misce mieszamy ze sobą jajka, mleko, sól i pieprz. Posmarowane olejem formy do muffinek wypełniamy do połowy dodatkami, które następnie zalewamy jajkami do samego brzegu. Wkładamy je do air fryera rozgrzanego do 150 stopni na 12 minut. Po tym czasie wyjmujemy wytrawne babeczki i czekamy około 5 minut, zanim przełożymy je na talerz. Szybkie, proste i smaczne!

Coś na słodko, czyli domowa granola

Miłośnikom śniadań na słodko z pewnością przypadnie do gustu następna propozycja. Pysznie chrupiąca granola jest doskonałym, pełnowartościowym dodatkiem do mleka czy jogurtu z owocami. Przygotowując ją w domu, można dowolnie wymieniać składniki i bawić się różnymi smakami. Granolę warto zrobić w większej ilości i przechowywać w szczelnym słoju nawet do trzech tygodni.

Reklama

Składniki:

pół szklanki miodu,

⅓ szklanki masła migdałowego (lub orzechowego),

360 g płatków owsianych,

szklanka nasion słonecznika,

szklanka migdałów (posiekanych),

trzy łyżki kakao,

trzy łyżki oleju roślinnego,

gorzka czekolada,

sól morska.

W dużej misce mieszamy miód, masło orzechowe, olej i kakao do dokładnego połączenia składników. Gdy masa będzie gładka, dodajemy do niej płatki owsiane, migdały, nasiona oraz sporą szczyptę soli i ponownie mieszamy. Wykładamy na papier do pieczenia i smażymy gorącym powietrzem przez 10–12 minut w 170 stopniach, aż granola nabierze ciemniejszego koloru. Po wyjęciu z frytkownicy powietrznej należy pozwolić jej całkowicie wystygnąć, dzięki czemu będzie jeszcze bardziej chrupiąca. Ostudzoną granolę łączymy z posiekaną czekoladą, przekładamy do pojemnika – i gotowe!

Grzanki w wersji deluxe

Chleb to chyba najbardziej popularna pozycja w śniadaniowym menu! Kanapki, zapiekanki i tosty – na słodko lub słono – są łatwe i szybkie w przygotowaniu, a ich składniki można dowolnie łączyć i mieszać. Korzystając ze sprzętu z funkcją air fry, mamy pewność, że pieczywo zawsze będzie apetycznie chrupiące i złociste. Ten przepis na grzanki na pewno przypadnie do gustu fanom wytrawnych śniadań – łagodny ser, lekko cierpki ocet balsamiczny i słodycz miodu doskonale się komponują, tworząc pyszne połączenie.

Składniki:

chleb na zakwasie,

ser ricotta,

czerwone winogrona bez pestek,

ocet balsamiczny,

oliwa z oliwek,

świeży tymianek,

miód,

sól, pieprz.

Winogrona skrapiamy oliwą, octem balsamicznym, przyprawiamy solą, pieprzem, listkami tymianku i dokładnie mieszamy. Owoce układamy obok kromek chleba i umieszczamy we frytkownicy powietrznej rozgrzanej do 190 stopni na 6 minut. W tym czasie w miseczce należy połączyć ser ricotta z miodem, który ułożymy na podpieczonych kromkach. Na samą górę układamy winogrona, przystrajamy tymiankiem i świeżo mielonym pieprzem. W wersji na słodko, winogrona można wymienić na morele lub figi i zrezygnować z przypraw, a do ricotty dodać startą skórkę z pomarańczy. Kto by się spodziewał, że przyrządzenie takich grzanek zajmuje mniej niż 10 minut?

Pożywne śniadanie to klucz do dobrego samopoczucia i energii na dalszą część dnia. W porannym pośpiechu szczególnie ważne jest, aby pierwszy posiłek był szybki i łatwy w przygotowaniu. Z pomocą frytkownicy powietrznej zrobisz go w mgnieniu oka i na pewno nie wyjdziesz z domu z pustym żołądkiem.