PRZEPIS na tartę z wędzonym pstrągiem

Składniki:

• 150g mąki orkiszowej 1850

• 100g mąki pszennej pełnoziarnistej

• 150g masła

• 5 jajek

• 200g śmietanki 30%

• duża garść szpinaku

• zielona cześć dymki

• 100g wędzonego pstrąga

• kilka pomidorków koktajlowych

• 30g sera feta

Przygotowanie

Mąkę przesiej do miski. Dodaj szczyptę soli i kawałki zimnego (!) masła. Wszystko dokładnie rozgnieć - im szybciej, tym lepiej. Ciasto kruche nie powinno być ogrzewane. Wyrobioną kulkę ciasta odstaw na 30 minut do lodówki i nagrzej piekarnik do 190 stopni. Następnie, ciasto rozwałkuj i przełóż na formę do tarty. Zrób trochę dziurek widelcem, połóż kawałek papieru do pieczenia i wsyp obciążenie, np ryż lub fasolę. Piecz przez 15 minut. Po tym czasie zdejmujemy obciążenie z papierem i pieczemy kolejne 12 minut. W międzyczasie przygotuj farsz... Szpinak i cebulkę drobni posiekaj. Dodaj rozbełtane jajka, śmietankę, całość przypraw i wymieszaj. Na upieczony spod tarty wylej masę. Połóż kawałki wędzonej ryby, pomidorki koktajlowe oraz pokruszony ser feta. Włóż znów do piekarnika (temperatura 180 stopni) i piecz przez 20 minut.

Przepis: MajAcademy