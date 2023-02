Marta Jarosz: Czy to prawda, że żyjemy w czasach kultury kawy?

Tomasz Guz - Head of Eastern Europe w Sage Polska: Zdecydowanie tak. Nastąpił prawdziwy boom na picie kawy, Rozpoczął się on kilka lat temu wraz z rosnącą liczbą kawiarni otwieranych głównie w największych miastach. Picie „małej czarnej” jest bardzo modne. O kawie rozmawia się w towarzystwie. Wymienia doświadczeniami w kontekście jej smaków i przygotowania. Coraz więcej ludzi czuje się ekspertami w tym temacie i chce pogłębiać swoją wiedzę na temat tego napoju i rozwijać umiejętności jego parzenia oraz serwowania. Mówi się, że obecnie trwa tak zwana trzecia fala kultury kawy. Pierwsza miała miejsce wtedy, gdy kawa stała się ogólnie dostępna, a konsumentom zależało na jej szybkim przygotowaniu – to były czasy królowania kawy w wersji instant. W drugiej fali zaczęliśmy rozkoszować się małą czarną w lokalach – miejscach specjalnie do tego przeznaczonych. W tym czasie zaczęła się faza, którą umownie nazywamy czasem wychodzenia na kawę. Teraz, w trzeciej fali tej kultury, chcemy móc robić dobrą kawę samodzielnie. Kupujemy sprzęt do tego i stajemy się baristami we własnych domach. Ekspres jest ważnym elementem wyposażenia domu. Można powiedzieć, że nawet gadżetem – sprzętem, którym można się pochwalić, a już na pewno o nim porozmawiać.

Czy ogromna liczba i różnorodność miejsc, w których serwuje się kawę, sprawia, że pijemy ten napój w najlepszej możliwej wersji, czy wręcz odwrotnie?

Teoretycznie wszędzie można przygotować naprawdę dobrą kawę, ale w praktyce, podobnie jak w innych obszarach sprzedaży, to, co serwują kawiarnie butikowe, jest zwykle lepsze od napojów oferowanych w kawiarniach sieciowych.

Co w takim razie trzeba mieć, i zapewne także umieć, żeby zrobić znakomitą małą czarną?

To, jakie espresso znajdzie się w filiżance, zależy zasadniczo od dwóch elementów: jakości kawy i ekspresu, w którym się ją przygotowuje. Jedno bez drugiego nie zapewnia optymalnego efektu. Aby cieszyć się smakiem kawy, nie wystarczy włożyć najlepszego ziarna do byle jakiego ekspresu i na odwrót: doskonały ekspres nie sprawi cudu, gdy użyje się w nim kiepskich ziaren kawy.

Dobra kawa to znaczy jaka?

Przede wszystkim świeżo palona. Różne standardy palenia to raczej szczegół istotny zwykle dla profesjonalistów, a kwestia oceny smaku ziaren pochodzących z różnych miejsc na świecie jest mocno indywidualna. Palenie ma zasadnicze znaczenie. Przyjmuje się, że najlepsza kawa to ta, która wyszła z palarni nie wcześniej niż około 5 dni po nim i nie później niż miesiąc przed przygotowaniem napoju. Oczywiście ta dwu- lub trzymiesięczna to też nie największe zło, ale już nad zakupem opakowania, które przeleżało na sklepowych półkach pół roku, warto się zastanowić, jeśli chce się napić naprawdę dobrego napoju. Kupując kawę, na to właśnie powinno się zwracać uwagę. Informacja o dacie przydatności do spożycia ziaren nie jest najważniejsza, a to ona często pojawia się na opakowaniu – zamiast daty palenia. Podzielę się również wskazówką, dotycząca samego procesu przygotowywania kawy: kawę należy zmielić tuż przed zaparzeniem. Kiedy tlen przedostanie się do wcześniej zmielonej kawy, bardzo szybko traci ona swój aromat i smak.

A ekspres – jaki on powinien być, żeby nie zepsuć tej dobrej kawy, której się w nim używa?

Aby przygotować kawę w ekspresie zgodnie ze sztuką, sprzęt powinien spełniać cztery określone warunki. Po pierwsze: zapewniać odpowiednią dozę, czyli to, ile kawy trafi do kolby. Powinno to być około 18 – 22 gramów w przypadku podwójnego espresso. Po drugie: istotne jest ciśnienie ekstrakcji, z jakim działa sprzęt. Jego wymagana wartość to 9 Barów. W naszych ekspresach działa to tak, że przez pierwsze 8 – 10 sekund to ciśnienie jest niższe. Jest to tak zwana preinfuzja. Później pompa uderza mocniej i po mniej więcej 30 – 35 sekundach espresso jest gotowe. Trzeci czynnik to temperatura wody. Ona powinna wynosić dokładnie 93 stopnie Celsjusza. Dopuszczalne są jedno-, dwu stopniowe odstępstwa od tej wartości, ale na pewno nie dużo większe. Liczby, które podaję, to pewnego rodzaju standard. Jeśli ktoś jest ekspertem, może się nimi bawić. Zmienne mają bowiem wpływ na „smakowy efekt kawy”. Czwarty element, o którym mówimy wtedy, gdy w grę wchodzi przygotowanie kawy mlecznej, a nie samego espresso, to temperatura pary. Powinna ona wynosić 130 stopni. Wtedy mleko będzie odpowiednio spienione, będzie miało odpowiednią konsystencję i będzie można nim malować, czyli robić latte art.

Biorąc pod uwagę to, co Pan powiedział i zakładając, że ekspres umożliwia automatyzację większości czynności poprzedzających przygotowanie doskonałego espresso, sztuka bycia domowym baristą wydaje się dość łatwa. Czy mam rację? Czy w tym procesie można coś zepsuć?

Oczywiście zawsze można coś zepsuć, bo proces parzenia kawy jest dość złożony i wpływa na niego wiele czynników. Dlatego staramy się edukować naszych klientów, oferując im prezentacje szkoleniowe w wybranych sklepach, czy szkolenia online Masterclass, które cyklicznie oferujemy wszystkim naszym klientom. Podczas takiego szkolenia można dowiedzieć się wszystkiego tego, o czym wspomniałem wcześniej. A na końcu dnia cieszyć się finalnym efektem nauki - zależnym od indywidualnych naszych upodobań, praktyki oraz chęci eksperymentowania.

Ile mniej więcej trzeba zainwestować w ekspres, żeby móc robić dobrą kawę w domu?

To w dużej mierze zależy od tego, czy ma się młynek, czy nie. My zdecydowanie zalecamy samodzielne mielenie kawy, dlatego młynek jest niezbędny. W naszej ofercie podstawowy model ekspresu bez młynka kosztuje 1599 zł. Za taki, który ma wbudowany młynek i jest, można powiedzieć, w pełni samowystarczalny, trzeba zapłacić 3299 zł. Najdroższy model, w pełni automatyczny, to już zdecydowanie większy wydatek – 11 999 zł.

Spotkałam się z opinią, że prawdziwa kawa to wyłącznie espresso. I że w przypadku napoju z mlekiem jakość kawy nie ma znaczenia, bo mleko „zabija” to co, w kawie najważniejsze. Zgadza się Pan z tym?

Absolutnie nie! Podstawą każdego napoju kawowego jest espresso i ono wybrzmiewa nad mleko. To wciąż 1/3 zawartości filiżanki. Nie można powiedzieć, że ono nie ma znaczenia dla smaku całości napoju. Zgadzam się jednak co tego, że tradycyjne mleko - ogólnie rzecz biorąc - dodaje kawie słodyczy, a jego różne odmiany wprowadzają jeszcze inne specyficzne nuty smakowe.

Czy można powiedzieć, że jakaś kawa jest najlepsza? I czy smaki kawy zależą od konkretnej marki?

Nie i nie. Tak jak już wspominałem, smak kawy zależy od źródła ziaren. Nieco inne są te pochodzące z Brazylii - u nas większość dostępnej kawy to owoce z brazylijskich upraw, nieco inne te z Ekwadoru, jeszcze inne z Kenii. Jest mnóstwo wariantów kaw i nie wszystkie smakują każdemu. Trzeba szukać swojego ulubionego rodzaju. Często mówi się o wyższości Arabiki nad Robustą, która wynika z różnych metod uprawy, samej specyfiki ziarna i zawartości kofeiny. Wszystko jest jednak kwestią upodobań. Wszystko jest kwestią upodobań. Widać to choćby w kontekście ulubionych miejsc, w których ludzie kupują gotową małą czarną. Ktoś lubi kawiarnię X, ktoś kawiarnię Y, a jeszcze inna osoba to, co sprzedawane jest na stacji benzynowej albo w sieciowym fast foodzie. Gdyby sprawdzić jakość ziaren, z których korzysta się w każdym z tych miejsc, mogłoby się okazać, że są gorsze niż w jakimś innym, z którym klient również miał kontakt, ale siła indywidualnego gustu i przyzwyczajenia jest ogromna.

Zdradzi Pan jakieś tajne triki na przygotowanie doskonałej małej czarnej?

To raczej nic tajemnego, ale warto na przykład przed podaniem napoju delikatnie podgrzać filiżankę, w której będzie on serwowany. Podobnie można obchodzić z kolbą ekspresu – zalewać ją gorącą wodą. To również wspomaga proces wydobywania smaku kawy. To takie dwie najbardziej podstawowe rzeczy. Reszta jest już raczej znowu kwestią gustu. Ja osobiście lubię na przykład eksperymenty z czekoladą dodawaną do kawy.

A jakiej kawy nie pić? Czy tutaj odpowiedź jest prosta?

Tak: starej.

Niby banał, ale czy laik, który kupi opakowanie kawy, na której nie będzie daty palenia, a jedynie wspomniana już data przydatności do spożycia, jest w stanie po jego otwarciu rozpoznać, że ma do czynienia ze starym produktem?

Obawiam się, że laik niestety nie. Samo otwarcie paczki raczej nie wystarczy, żeby zorientował się, że kawa jest dawno palona. Często zdarza się jednak, że zauważa to już w czasie przygotowania napoju w ekspresie. Mimo standardowo ustawionego młynka kawa wychodzi bardziej wodnista. Pojawiają się pytania, zgłoszenia do nas jako producenta sprzętu, że nie działa on prawidłowo, bo robiony jak zwykle napój nagle zmienił właściwości. Ale to nie wina ekspresu, tylko właśnie starych ziaren!

Słuchając tego wszystkiego, co Pan powiedział, zastanawiam się, czy moda na robienie doskonałej kawy w domu nie sprawi w końcu, że przestaniemy chcieć wychodzić do lokali, żeby napić się tej małej czarnej?

Nie sądzę. Te dwa trendy mogą z powodzeniem współistnieć. Picie kawy na tak zwanym mieście ma bardzo mocny kontekst kulturowy. Umawiając się z kimś na spotkanie, proponujemy wyjście na kawę. Lokale, w których się ją oferuje, serwują dodatkowo słodycze, lunche. W kawiarniach załatwia się sprawy służbowe, a obecnie także pracuje zdalnie. To coś więcej, niż tylko samo kosztowanie energetyzującego napoju. Posiadanie ekspresu w domu raczej temu nie zagrozi.

Dziękuję za rozmowę.