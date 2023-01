Klasycznym produktem często pojawiającym się na kanapkach jest jajko. To sadzone doskonale komponuje się z pieczywem. Warto jednak pamiętać, że korzystniej niż na tłuszczu jest smażyć dietetycznie – na wodzie (także na mineralnej). To zdrowsze. Jak to zrobić? Podobnie jak w przypadku oleju czy masła. Na suchą patelnię wlewamy niewielką ilość wody (ok. 1,5 cm), a gdy się zagotuje wbijamy jajko i zmniejszamy ogień. Czekamy ok. 2 minuty, aż białko się zetnie i przyprawiamy. Przed położeniem na kanapce wyjmujemy łyżką cedzakową i odsączamy z nadmiaru wody.

Przygotowanie kanapki z pastą z awokado i jajkiem sadzonym

Pieczywo skrapiamy oliwą (możemy je podpiec w tosterze). Awokado przekrawamy, usuwamy pestkę, wydrążamy miąższ, rozgniatamy go i smarujemy kromki. Skrapiamy kilkoma kroplami soku z cytryny. Na wierzchu kładziemy jajko. Posypujemy nasionami czarnuszki i dekorujemy świeżą bazylią.

Gotowe!