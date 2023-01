PRZEPIS nawytrawne babeczki z paróweczkami

Czas przygotowywania: 30 minut

Liczba porcji: około 9 sztuk

Składniki:

1 opakowanie parówek Sokoliki Sokołów

200 g wody w temperaturze pokojowej

400 g mąki pszennej

2 łyżeczki suchych drożdży

1 łyżeczka cukru

1 łyżka soli

1 łyżka oliwy z oliwek

1/2 szklanki domowego sosu pomidorowego

1 szklanka mrożonej mieszanki warzywnej marchewka z groszkiem

2 łyżki suszonych ziół kuchni włoskiej

150 g tartego żółtego sera

domowy sos pomidorowy do podania

Przygotowanie

Do szerokiej miski wsypujemy mąkę, drożdże, cukier, sól, a następnie wlewamy wodę oraz oliwę. Ręcznie lub przy pomocy robota wyrabiamy ciasto, do momentu kiedy będzie elastyczne i gładkie. Wkładamy do miski, przykrywamy ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia na około 1 godzinę. Marchewkę z groszkiem gotujemy do miękkości i odcedzamy. Parówki kroimy na cienkie plasterki. Wyrośnięte ciasto wykładamy na stolnicę, chwilę wygniatamy, a następnie rozwałkowujemy na prostokąt o grubości około 1 cm. Pokrywamy go sosem pomidorowym, posypujemy ziołami, a następnie równomiernie rozkładamy warzywa, parówki oraz około 3/4 przygotowanego sera. Prostokąt kroimy na paski o szerokości około 5 cm i zwijamy w rulony, którymi wypełniamy natłuszczoną formę na większe babeczki (możemy włożyć dwa mniejsze ruloniki lub jeden większy). To co wypadnie z rulonów kładziemy na wierzch, posypujemy pozostałym serem, przykrywamy ściereczką/folia aluminiową i odstawiamy na 30 minut. Po upływie tego czasu wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180° C (grzanie góra-dół) na około 45 min. Podajemy udekorowane listkami świeżych ziół z sosem pomidorowym.