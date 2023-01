PRZEPIS na pieczone jabłka z niebieskim serem, bakaliami i kabanosami

Czas przygotowywania: 20 minut

Liczba porcji: 6 sztuk

Składniki:

6 średniej wielkości jabłek

2 kromki chleba tostowego (olej roślinny, 1/2 łyżeczki cynamonu)

1 opakowanie Kabanosów Francuskich Sokołów

120 g sera z niebieską pleśnią

1 garść orzechów włoskich

2-3 łyżki suszonej żurawiny ciętej

1 łyżka oliwy z oliwek

gałązki rozmarynu do dekoracji

Przygotowanie

Od jabłek odcinamy górne części i usuwamy gniazda nasienne z większą częścią miąższu. Na rozgrzany olej wrzucamy pokrojony w kostkę chleb. Smażymy mieszając od czasu do czasu, aż pieczywo zarumieni się z każdej strony (3-4 min). Pod koniec smażenia dodajemy cynamon. Usmażone grzanki przekładamy na talerzyk wyłożony listkiem ręcznika papierowego. Kabanosy kroimy na cienkie plasterki, ser ścieramy na tarce o grubych okach, a orzechy drobno siekamy. Przekładamy do miski, dodajemy żurawinę i mieszamy wraz z oliwą. Tak przygotowanym farszem wypełniamy wydrążone jabłka. Ustawiamy je na blasze pokrytej papierem do pieczenia i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180°C (grzanie góra-dół) na 15-20 minut. Gotową przekąskę obsypujemy grzankami i dekorujemy rozmarynem.