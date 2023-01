PRZEPIS na makaronowe babeczki z pysznym wkładem

Czas przygotowywania: 20 minut

Liczba porcji: 8

Składniki:

1 opak. Sokołów Salami Chips Klasyczne lub Chilli

1 opak. Sokołów Salamitki Pleśniowe

1 szklanka suchego makaronu ryżyk

1/2 szklanki groszku mrożonego

1/2 szklanki kukurydzy konserwowej

1 marchewka

3 łyżki migdałów

3 jajka

80 g sera żółtego tartego

80 g serka śmietankowego kanapkowego

sól, świeżo mielony pieprz, 1 łyżeczka mielonych płatków chili

gałązki rozmarynu i snacki do dekoracji

Przygotowanie

Makaron oraz groszek przygotowujemy zgodnie z instrukcją na opakowaniach. Jaja miksujemy z serkiem śmietankowym, solą oraz mielonymi płatkami chili. Z obranej marchewki, przy pomocy obieraczki tworzymy cienkie, niebyt długie wąsy. Migdały drobno siekamy. Salamitki kroimy na plasterki, a salami chips w paseczki. Do szerokiej miski wrzucamy makaron, groszek, kukurydzę, migdały (pozostawiamy odrobinę do dekoracji) oraz tarty żółty ser i dokładnie mieszamy. Tak przygotowany farszem uzupełniamy, naprzemiennie z wybranymi snackami, wgłębienia w silikonowej formie na duże babeczki. Farsz starannie wyrównujemy, a następnie w każdy otwór wlewamy po 1 stołowej łyżce masy jajecznej, aż do wykończenia całego płynu. Blachę wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180° C i pieczemy przez ok. 30 minut. Po przestygnięciu wyciągamy na deskę, obsypujemy posiekanymi drobno migdałami, dekorujemy rozmarynem oraz snackami.