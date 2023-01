Zdecydowaną większość mieszkańców naszego kraju stanowią osoby, które nie mają żadnych preferencji żywieniowych (75%). To właśnie do nich skierowane jest międzynarodowe wyzwanie „Veganuary”, które w Polsce promuje Pyszne.pl. Polega ono na tym, by w styczniu zrezygnować z jedzenia produktów pochodzenia zwierzęcego, przede wszystkim mięsa (a przynajmniej je ograniczyć). To właśnie na potrzeby propagowania akcji „Veganuary” Pyszne.pl opracowało z Insight Lab badanie o kuchni roślinnej.

Co ciekawe, zmiana nawyków żywieniowych i ograniczenie bądź wyeliminowanie mięsa, to jedno z najczęstszych postanowień noworocznych Polaków. Podjęcie takiego wyzwania w 2023 roku zadeklarowało aż 43 proc. respondentów. Jeszcze więcej, bo niemal połowa badanych (46%), przyznała, że choć raz próbowała zmienić swoje zwyczaje żywieniowe i spróbować wegetarianizmu bądź weganizmu. Najczęściej taką decyzję podejmowały kobiety (52 proc.) i osoby w przedziale wiekowym 35-44 lata (52 proc.).

Przechodzimy na wege: jak przetrwać pierwszy kryzys?

Jak pokazuje badanie, łatwo jest podjąć takie wyzwanie, ale nieco trudniej wdrożyć je w życie. Pierwszy kryzys uderza w nas bowiem najczęściej już po dwóch tygodniach od rezygnacji z mięsa, co dotyka 30% badanych. 27% respondentów radzi sobie świetnie średnio do pierwszego miesiąca, a 17 proc. nabiera wątpliwości już po pierwszym tygodniu po odstawieniu mięsa. Co piąty ankietowany nie zgłaszał żadnych trudności w związku ze zmianą nawyków żywieniowych.

Co najczęściej stanowi dla nas przeszkodę na drodze do pełnej, roślinnej transformacji? Okazuje się, że najbardziej cierpią nasze kubki smakowe. Trudności dotyczą przede wszystkim tęsknoty za smakiem mięsnych potraw (41% badanych). Wiele osób źle mierzy swoje siły na zamiary i ostatecznie stwierdza, że przejście na dietę wegańską bądź wegetariańską jest trudniejsze, niż zakładali (36%). Część respondentów rezygnuje, nie mogąc znaleźć odpowiedzi na pytanie: Czy ja tego w ogóle potrzebuję (32%)?

- Trudności i potknięcia są nieodłącznym elementem każdego procesu zmiany i kształtowania nawyków. Trzeba być przygotowanym na to, że nie zawsze wszystko pójdzie zgodnie z planem. Co zrobić, kiedy nadejdzie pierwszy kryzys? Przede wszystkim wrócić do analizy naszych potrzeb i korzyści płynących z wyeliminowania mięsa z codziennej diety. Czyli ponownie zadać sobie pytania: dlaczego zdecydowaliśmy się podjąć wyzwanie? Na czym szczególnie nam zależało i dlaczego było to dla nas takie ważne? - radzi Monika Michalak, psychodietetyczka i dietetyczka kliniczna.

Jak wynika z badania Insight Lab, osoby, które podejmują się próby przejścia na wegetarianizm bądź weganizm, najczęściej poszukują lepszego samopoczucia (43% respondentów), a także poprawy stanu zdrowia (42%). Część jest również motywowana przez członków rodziny (18%), a innych inspirują historie osób, którym udało się z sukcesem zmienić nawyki żywieniowe (19%). Co piąty ankietowany stwierdził, że trwa w przemianie, bo daje mu to „świadomość działania na rzecz innych”, a 13% wspiera w ten sposób znajomą osobę, która jako pierwsza podjęła się próby zmiany.

Co ciekawe, co druga osoba, która na stałe zrezygnowała z jedzenia mięsa bądź wszelkich produktów odzwierzęcych, ocenia swoje samopoczucie po zmianie nawyków jako pozytywne albo bardzo pozytywne (51%). 41% ankietowanych przyznaje, że nie zauważyło pogorszenia samopoczucia, a tylko 8% czuje się gorzej.

Pyszne.pl: 17 proc. zamówień to potrawy wegetariańskie

Dziś, zgodnie z wynikami badań Insight Lab, w Polsce mięsa nie je już nawet 4,5 mln ludzi (12%). Z roku na rok coraz bardziej „roślinnieje” też cała gastronomia. Od lokali fast food, przez firmy specjalizujące się w realizacji zamówień na wynos, po najlepsze restauracje oznaczone gwiazdkami Michelin. Posiadanie w menu opcji wegańskich czy wegetariańskich nawet w lokalach typowo „mięsnych” jest obowiązkiem, ponieważ takich dań oczekują klienci.

W 2022 roku potrawy wegetariańskie stanowiły już 17 proc. wszystkich zamówień w serwisie Pyszne.pl. Wegański wrap, vege sushi, pizza margherita czy smażone pierożki gyoza z warzywami - to ulubione bezmięsne dania Polaków według raportu Food Trendów 2022.

Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że to, co ląduje na naszych talerzach ma wpływ na kryzys klimatyczny i przyszłość planety. Przechodzenie na opcję wege dotyczy więc nie tylko jedzenia, ale staje się stylem życia.