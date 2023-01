Już nie tylko żytnia, pszenna, ziemniaczana - Komisja Europejska wydała zgodę, aby mąka ze świerszczy domowych była stosowana do produkcji żywności. Na rynku europejskim pojawić się może jeszcze w tym miesiącu.

Do krajów Unii Europejskiej trafią produkty na bazie sproszkowanych owadów Acheta domesticus. Takiej mąki można się spodziewać w chlebach, cieście do pizzy oraz przekąskach.

Przepis z 3 stycznia 2023 roku wejdzie w życie 24 stycznia. Właśnie wtedy jedna firma, z siedzibą w Wietnamie, która otrzymała unijne pozwolenie na pięć lat, będzie mogła zacząć wykorzystywać mąkę ze świerszcza domowego do wyrobu żywności i wprowadzać produkty spożywcze (ciastka, chleby) na jej bazie na rynek w całej Unii Europejskiej. Firma czekała 3,5 roku na wydanie zgody na stosowanie specjalnej mąki i otrzymała prawo wyłączności danych na 5 lat, a zatem na tyle, na ile opiewa zgoda KE na stosowanie przez nią mąki ze świerszczy w produktach spożywczych. KE dopuszcza możliwość wydania zgód dla innych firm, ale nie mogą one korzystać z danych naukowych uzyskanych przez firmę wietnamską.

Możliwość stosowania mąki ze świerszczy zostało bowiem zbadane pod kątem bezpieczeństwa zdrowotnego. Analizy dokumentów dokonał, na wniosek Komisji Europejskiej, unijny urząd zajmujący się bezpieczeństwem zdrowotnym żywności EFSA (European Food Safety Authority).

Oceniając, że nowy produkt spełnia - w świetle dostępnej wiedzy naukowej - kryteria dopuszczenia do użytku w żywności jako żywność nowatorska (ang. novel food), EFSA zwróciła uwagę na potencjalne ryzyko alergii, które mogą wywołać białka mąki ze świerszczy i wezwała do prowadzenia badań w tym kierunku.

Rzut oka na specyfikację zawartości makro- i mikroskładników pozwala na wniosek, że nowa mąka to produkt o wysokiej zawartości białka (powyżej 70 proc.).

Lista wybranych produktów, które mogą być wytwarzane na bazie mąki ze świerszczy:

wieloziarniste chleby, bułki;

paluszki chlebowe, krakersy;

batony zbożowe;

suche mieszanki do wypieków;

ciasteczka, herbatniki;

suche produkty makaronowe;

sosy;

przetworzone produkty ziemniaczane;

dania warzywne;

pizza;

analogi mięsne;

zupy i koncentraty zup, także w proszku;

przekąski z mąki kukurydzianej;

napoje podobne do piwa;

wyroby czekoladowe;

przekąski inne niż chipsy;

przetwory mięsne.

Przy czym mąka ze świerszczy ma być dodatkiem do powyższych produktów. Unijny dokument wskazuje, że np. w pieczywie wieloziarnistym dopuszczalne jest użycie maksymalnie 2 g proszku ze świerszczy na 100 g produktu, zaś w batonach z ziaren zbóż - 3 g na 100 g produktu.

Wszelka żywność z dodatkiem świerszczy musi oczywiście zawierać odpowiednią informację o tym na etykiecie oraz ostrzeżenie, że u niektórych osób, zwłaszcza tych uczulonych na skorupiaki, mięczaki i roztocza kurzu domowego, produkt może wywołać reakcję alergiczną.

Czy ludzie polubią mąkę ze świerszczy?

Biorąc pod uwagę to, że obecnie na planecie żyje 8 miliardów ludzi, kierunek takich zmian w żywieniu może okazać się słuszny. Tym bardziej, że owady hoduje się bezproblemowo, w szczelnym pojemniku o właściwej wilgotności, wentylacji i ogrzewaniu.

Do tej pory świerszcze hodowlane były w Europie pokarmem dla zwierząt. Od tego roku staną się pokarmem dla ludzi.

Źródło: KE, Rozporządzenie z 03.01.2023 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0005

Źródło informacji: Serwis Zdrowie